Los ojos de Manuel

En tus ojos, Manuel, cabe todo. Esos ojos negros como la inmensidad de noche oscura de madrugada, cuando el puente se vuelve marinero con la oleada aterciopelada de nazarenos verdes, y una Madre morena no pierde la Esperanza de que su Hijo no vuelva a caer. Ahí, en esos ojos de niño bueno, te aseguro que cabe todo. Cabe, sobre todo, la vida de unos padres que han querido abrirte el cofre de las esencias de la ciudad donde siempre es víspera de día grande. Y así, poco a poco, desde el día que supieron que venías, has ido aprendiendo que esto es un rito sagrado, un privilegio que hay que cuidar, una bendición que va a acompañarte en cada minuto de tu vida. Con la caricia del costal de tu padre cuando lo ves ensayar debajo del paso por las calles del Cerro, y te agarras a la parihuela como queriendo aliviarle el peso. O con las lágrimas de emoción y la fuerza de tu madre que aprendió bien de un nazareno antiguo de capa qué bonito llora la Virgen de la Encarnación de la Calzá cuando camina detrás de su Hijo.

Pero, tú, Manuel, has ido construyendo poco a poco tu universo cofrade. Un universo propio donde has marcado tus reglas y tus prioridades sin soltar las manos de los que te han precedido. Pero es que ser un cofrade de cinco años es una cosa muy seria, tan seria como para pedir por tu cumpleaños que te hicieran hermano de La que te robó el corazón, tu Esperanza de Triana, como el mejor de los regalos. Casi nada.

Y así lo han cumplido tus padres. Y juraste las reglas con la solemnidad de quien sabe que está adquiriendo un compromiso de por vida, un contrato que se firma con la sangre verde que corre por la calle Pureza. ¿Se puede tener un nombre más bonito para una calle?

Ay, Manuel, y a nosotros se nos arremolinaba el alma cuando volvías por el pasillo de la capilla murmurando “gracias, gracias, gracias” a echarte en los brazos de tus padres, porque habían cumplido tu sueño. Y tú habías estado a la altura. Como un hombrecito.

Tiene la infancia una magia extraña, Manuel. Aunque los años nos echen los grilletes de la vida, pervive siempre dentro de nosotros aquel que fuimos. Pervive a la espera de que un encaje de incienso, un acorde de una marcha, el perfil de una Virgen que te regalo el roce de una mano que todo lo alivia, o el abrazo de un hijo agradecido a una madre, nos abra la puerta para que salgamos y renazca nuestra infancia un año más. Gracias, Manuel, por abrirme la puerta de tu Esperanza para que, la niña que un día fui, viva esta cuaresma a través de tus ojos.