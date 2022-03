Los órdenes mundiales

Hay algunos fundamentales: el liberal-socialdemócrata, el neoliberal, el neoconservador y el de la izquierda socialcomunista. Creo que no nos estamos dando cuenta con la atención e intensidad debidas de que hay un nuevo orden neoconservador dentro del nuevo orden liberal-socialdemócrata que pretende consolidarse más en el mundo. Es lo que en Historia a veces se conoce como rebelión de los privilegiados. Ese nuevo orden está centrado en las figuras de personas como Putin o Trump. Bolsonaro y otros, como Abascal, no serían más que unos discípulos allegados críticamente.

Putin y Trump son conservadores, ambos son autócratas, ambos aparentan ideas firmes, ambos pertenecen a la élite del poder mundial y sin embargo son un estorbo para buena parte de esa élite que los ve como indeseables y no los quiere en unos momentos en los que el orden de la élite liberal-socialdemócrata -en el poder mundial hegemónico hoy- desea gobernar y mandar mediante el caos de las mentes, mediante la falta de principios claros de comportamiento, mediante la sociedad líquida, de cristal, que es más dominable porque una sociedad a la que se le permite el narcisismo y el postureo sin límites es una sociedad dividida y por tanto fácil de controlar a través del orden del desorden.

Este dominio mundial aprovecha dos factores innatos principales del humano: su yoísmo (nada de querer a Dios y al prójimo sobre sí mismo, eso es un imaginario) y su tendencia al centrifuguismo. La sociedad digital es ideal para dominar mediante ambos factores. Dicha sociedad permite y premia los mencionados narcisismo y postureo hasta límites extremos y eso interesa a todo poder que aspire a perpetuarse eternamente en su estatus. El orden mundial liberal-socialdemócrata da alas a un populismo al que legaliza y convierte en progresismo, absorbiendo así realidades con las que juega a la democracia, concede ciertos espacios a ciertos colectivos sociales y cambia todo para que todo siga igual, esto es, compra a tales colectivos dándoles poder, subiéndolos o arrimándolos a sus tronos e introduciendo en ellos la ilusión de libertad y potenciando la voluntad de poder de todo sujeto alfa.

Este orden mundial -por ahora caótico a primera vista- es el más ajustado a la naturaleza humana, la llamada democracia actúa como gran tótem mientras que el cuestionamiento de su quehacer es tabú, es lo políticamente incorrecto, sometido a persecución. La finalidad son los negocios con revestimiento democrático, ecologista, feminista y demás tendencias nuevas e imparables que el poder debe controlar mediante su absorción para que nada cambie en su esencia. Se busca un mundo feliz mediante le Inteligencia Artificial en el contexto de lo digital y la informática cuántica.

Frente al orden liberal-socialdemócrata -o junto a él- se alza el neoconservador. El orden neoliberal estaría más cerca del neoconservador que del liberal-socialdemócrata mientras que el socialcomunista es una mutación temporal y puntual del liberal-socialdemócrata. El orden socialcomunista no tiene recorrido por cuanto su ala comunista -dividida, por otra parte-, va contra natura, por el momento, y ha demostrado ya su ineficacia, entre otros motivos porque no es una doctrina de masas -como se presenta- sino de minorías tendentes a lo imaginario y lo místico.

Lo que busca el orden neoconservador es un mercado capitalista con “alma”, un orden, una reconstrucción o redirección de una sociedad a la que cree desviada de su camino. En otros tiempos este orden hubiera sido fascista o nazi, ahora no porque el orden liberal-socialdemócrata no precisa de fascismo ni de nazismos para conservarse, por el momento. Ahora, el orden neoconservador no procedería de forma totalitaria explícita sino que tendría que adaptarse algo o bastante al orden natural liberal-socialdemócrata. Su fuerza es el orden desordenado del orden liberal-socialdemócrata, eso es lo que atrae al votante y al simpatizante. Lo que atrae es su defensa de señas de identidad culturales ancestrales, su instinto de defensa de la territorialidad, su creencia de que se han llevado las cosas demasiado lejos confundiendo las invenciones emocionales y oportunistas culturales con las tendencias naturales, con la evolución natural de la especie.

Este orden neoconservador es el que pugna hoy contra el aparente caos liberal. A él se une China, pero, algo crucial, todos los ordenes citados poseen conflictos en el interior de los mismos, no son iguales sino semejantes en sus objetivos respectivos. Y, muy brevemente expuesto, en ésas estamos. Se trata de un complejo, delicado y peligroso momento de encaje histórico.