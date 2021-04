Los Palacios el pasado viernes se lleno de cuentos

Cuentos de toda la vida y con un formato muy llamativo. Hace ahora dos años en la radio tuve la oportunidad de presentar el volumen numero uno con sus protagonistas, niños llenos de ilusión que recuperan esta tradición, la cual no está pasando por buenos momentos y que gracias a ellos y otros no se perderá. Segundo volumen de la colección de “Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy”, en cuyas adaptaciones se abordan, entre otros, valores de género, la diversidad racial, la defensa del medio ambiente y la diversidad familia. Con textos de Manuel Calvente y Kike de los Reyes, las adaptaciones de La Ratita Presumida, La Sirenita y La Bella Durmiente cuentan con las ilustraciones de las artistas palaciegas Inma Fierro y Zandra Marín. Tras el éxito cosechado en el primer volumen con las versiones de Cenicienta, Blancanieves y Caperucita Roja, más de 3000 ejemplares vendidos entre España y México y una edición en inglés (Classic Tales for Today’s Children), es el turno de La Ratita Presumida, La Sirenita y La Bella Durmiente. La buena acogida del primer volumen por el público en general, AMPAS y colegios, y la recomendación como “lectura infantil en clave de género” por parte del Instituto Andaluz de la Mujer animaron a los autores a seguir reescribiendo cuentos clásicos. Estas nuevas adaptaciones siguen la línea marcada en el primer volumen de la colección, donde, según los autores: “Si los clásicos versionaron antiguas leyendas medievales y Disney edulcoró estas mismas historias, ¿por qué no actualizarlas con valores apropiados para peques y adolescentes?”. Así, sin renunciar a la fantasía y al mundo mágico infantil, princesas, hadas, animales y sirenas viven de forma natural con valores del siglo XXI como la igualdad de género, el respeto a lo diferente y el cuidado del medio ambiente, así como la diversidad de familias o la sororidad. La Ratita Presumida se va de compras con los 100 euros que se encuentra barriendo. Sin embargo, descubre que las cosas mas importantes no tienen precio. Un cuento donde gracias a la sororidad de otra ratita, la protagonista descubre que las cosas más importantes no tienen precio. Un cuento donde gracias a la sororidad de otra ratita, la protagonista descubre el maravilloso mundo de los libros. La Sirenita, por su parte, decide aventurarse en tierra firme por su amor a los mares, La protagonista no pierde voz, sino que la alza en defensa de nuestro planeta. En La Bella Durmiente encontraremos la diversidad en una familia con dos papas, la importancia del consentimiento mientras duerme la princesa que no hay besos despertadores de príncipes salvadores, sino Sanidad, Ciencia e investigación. Los autores, Manuel Calvente y Kike de los Reyes con estos nuevos cuentos siguen cambiando las cosas de los clásicos que chirrían a los oídos de nuestra sociedad. Con la colección Cuentos Clásicos para niñas y niños de hoy, se pretende reforzar la idea de que no es normal que aun se sigan leyendo cuentos donde las protagonistas se limiten a ser besadas o a quedarse mudas por conseguir amor. Las ilustraciones corresponden en esta ocasión a las artistas Inma Fierro en La ratita presumida y la Bella durmiente y Zandra Marín a la Sirenita, estilos particulares y técnicas que dan color de una forma extraordinaria a estos cuentos. Como les comentaba al principio nada tienen que ver con los clásicos de toda la vida. La casa de la Cultura de Los Palacios fue el lugar de encuentro. Editorial Ocala ha actualizado también la web www.cuentosclasicosparahoy.com donde encontrar variados recursos didácticos para trabajar los cuentos en familia o en clase. Enhorabuena por este magnifico trabajo y seguro que tendrá la misma repercusión que el volumen uno.