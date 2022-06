Los perdedores no piden perdón

A lo mejor se me ha escapado, pero no he escuchado a nadie de las izquierdas pedir perdón. Ni siquiera a Juan Espadas, porque aunque sufriera tan dura derrota el pasado domingo, el Partido Socialista de Andalucía ha perdido 1.300.000 votos en los últimos diez años. O sea, que la cosa no es de ahora. Encima, el expresidente Zapatero vino a apoyar al candidato de su partido y dijo que estaba orgulloso de Chaves y Griñán, a pesar de que ambos expresidentes están condenados, el primero inhabilitado para ejercer la política y el otro a varios años de cárcel. ¿Nadie va a pedir perdón estos días a la militancia? Es más fácil culpar a los medios de comunicación o, como hizo ayer Adriana Lastra (Lastre), atribuir el éxito de Juanma Moreno al dinero que le mandó Sánchez. Tampoco ha perdido perdón Izquierda Unida, Alberto Garzón, por destrozar una coalición que ha jugado tan importante papel en la democracia española. Están más interesados en desenterrar a Franco y a la ultraderecha para meternos miedo, cuando, como ha quedado claro en estas elecciones, los andaluces ya no lo tienen. Ya no cuela. Es más, están encantados en general con la victoria del Partido Popular, con la derecha, que ha pasado de estar destrozado hace tres días, con el desastre de Pablo Casado, a pintar toda Andalucía de azul y tener pintura para pintar el resto de España en año y medio. Ayer, Sánchez tenía más mala cara un chino en las cunitas, y no es para menos. Y no hablemos de Yolanda Díaz, que quiere darles 300 euros a las familias más vulnerables por la subida de los precios. ¿Al mes o para que vayan un día a Mercadona y ese día haya fiesta en casa? Nadie pide perdón claramente, ni dimite. No se explican la patada en el culo que les han dado los andaluces, verdaderamente histórica. Sobre todo quienes dicen que Juanma Moreno se lo ha cargado todo en tres años. Pues si lo ha hecho todo tan mal y ha barrido, si en los próximos cuatro años haga algo bien, aunque sea poco, los socialistas no volverán a gobernar nunca más en Andalucía. Solo volverán a hacerlo si reconocen el desastre, piden perdón y devuelven lo mangado.