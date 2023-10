Los perros, un problema serio, serio

Lo que faltaba, si toda la vida hemos discutido porque tu niña le ha pegado a mi niño, llevamos años con las peleas a causa de los perros, sobre todo. Soy enemigo de los bares y de los veladores y mesas varias en la calle o en el interior de un bar lleno de ruido, pero tengo que reconocer que es un buen invento y que Sevilla, para mí, es la ciudad de las tapas a pesar de que no pocas hayan disminuido su tamaño y aumentado el precio, eso se manda a freír espárragos al bar que sea y se acabó. Me gusta la idea de poder sentarse a charlar de asuntos más o menos serios -no de chorradas-, lo que detesto es a los perros que ahora están mezclados con las personas que no queremos mezclarnos con ellos.

A esos niños que trotean por ahí, alborotando, mientras los padres gritan y se divierten en las mesas sin decirles nada, se han unido los perros ladradores y los nerviosos. La mala educación, la mala urbanidad, campan por sus respetos cada vez en mayor medida. Ya es complicado tener hoy un perro por la cantidad de mimos que hay que darles. Los perros no tienen derechos, sólo los que se deriven de los derechos de las personas. Antes de que saliera la ley animal -que es una animalada de ley-, ya se les aplicaba a canes y mininos todo tipo de apapachos. Ahora se está llegando al absurdo, no le digas a nadie que su perro no hace más que joder que te puede degollar. Me senté el otro día a la mesa de un bar, en la calle, se supone que a estar tranquilo, y había varios perros atados al lado de sus dueños, ladrando cada vez que lo creían conveniente. Uno de ellos lo hacía en el momento que veía pasar a otro por la calle, conducido por sus dueños, que a su vez le ladraba al de la terraza del bar.

Antes era la pareja progre con El País bajo el brazo y el perro, todos de paseo. Ahora perros de todo linaje, pelaje y ropaje, incluso los que es un mal trato tenerlos en pisos. En una reunión cervecera, el personal ya no habla de hijos sino de perros. Me encontré a una señora -perro en mano- que me dijo que no podía ir a una reunión porque el perro se quedaba solo y le entraba ansiedad. Supongo que sería una excusa, no quiero pensar que verdad fuera, aunque me parece que a lo peor era verdad.

En Sevilla, han tenido que mudar de sitio un parque canino, los vecinos no aguantaban a los animales. Anda que no hay que aguantar nada hoy... La política de turno ha dejado claro que no se trata de “criminalizar” a un sector de la población al que otro sector acusa de causar “problemas de convivencia”. Hombre, criminalizar no, eso suena muy fuerte, estamos criminalizando demasiado por poca cosa. Ahora bien, habrá que decir quién causa los problemas de convivencia, los perros no, serán sus dueños. Pues dile algo a esos protectores que verás dónde pueden mandarte y además en estos momentos teniendo el perro una ley a su favor y las mujeres otra, sin contar con la legislación de siempre: faltar al honor y propinar injurias. En resumidas cuentas, que puedes liarte a protestar porque trabajas de noche y no te dejan dormir de día y acaso acabes siendo acusado de maltrato animal, agresión a una mujer e injurias a un hombre.

Vamos mal, vamos mal. Estamos demasiado encabronados con la vida y con nosotros mismos y lo pagamos con el primero que aparezca aunque creamos que lleva razón. Puedes llegar a tu casa empapelado por haber hecho uso de tu derecho a la protesta y encima encontrarte okupado el hogar. Y, ya, en el colmo de la mala suerte, puede arribar una multa por ese excesivo celo de la DGT en el control de la velocidad; se te puede llevar el coche la grúa, te puede hasta morder un perro que no sea ladrador sino mordedor y, cuidado, que un yihadista no ande por los alrededores haciendo justicia en nombre de Alá o un resentido cualquiera haya salido a la calle con arma negra o blanca dispuesto a pagarla con los demás. ¿Que soy un exagerao? ¿Ha visto usted la sección de sucesos, ésa que su persona de usted no se pierde ni un día, junto con la bonoloto?