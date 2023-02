Los pezones de Belarra, Martínez Ares con la Macarena y las mascarillas

Lo completita que viene la semana y sólo estamos a miércoles. Qué barbaridad. Qué forma de molestarse el personal por cualquier tontería.

Arrancamos la semana con la fotografía de Ione Belarra sin sujetador y con los pezones marcados en el transcurso de un mitin. Ver a la ministra sin esta prenda interior ha ocasionado un gran revuelo. Les reconozco que sigo sin entender tal polémica. ¿Acaso te va a saltar los ojos con los pezones?

Soy de la opinión de que los cargos públicos, y los ministros más aún, tienen que ir siempre en perfecto estado de revista, pues a fin de cuenta son nuestros representantes. Más chabacano me parece ir al Congreso de los Diputados en camiseta y chaqueta que marcar pezones en un mitin.

A la ministra Belarra se le podrá criticar por infinidad de cosas, y con mucha razón, pero ésta no es motivo para ello.

Me gustaría ver el historial del navegador del ordenador de los muchos que critican a Belarra. Seguro que han visto pitones más afilados.

Martínez Ares

Cuando parecía que la semana iba a ir de prendas interiores y pechos, va Martínez Ares y se saca... un pasodoble para hablar de Queipo de Llano y la Macarena. ¿Qué ha pasado? Lo inevitable. Guerra civil entre carnavaleros y macarenos.

Las comparsas me parecen una ñoñada. Que si el tipo está muy logrado, que si las voces están muy encajadas, que si tiene pellizco... Creo que es más complicado hacer reír que decir lo bonita que está mi Cádiz, pero esa es mi opinión.

A muchos les ha parecido una ofensa lo que ha cantado este comparsista, pero yo creo que ha conseguido lo que quería: que se hable de su letra por todos lados.

Al carnaval de Cádiz le pasa como a la Semana Santa de Sevilla, son fiestas localistas que creemos que tienen más repercusión de la que verdaderamente tienen. Si te vas a Lugo y preguntas en la calle por la Macarena y Ares seguramente te digan que fue una gran canción que te podías bajar en dicho programa de pirateo.

Mascarillas

Se preveía que iba a ser el tema de la semana y ha quedado relegada a última posición: la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas.

Como siempre, dos bandos. Los pro y los anti. ¿No puede elegir uno lo que quiera hacer? El que se la quiera poner que se la ponga y el que no, pues que no se la ponga, pero criticar por esto, demuestra lo aburrida que es la vida del personal.

Yo seguiré llevando la mascarilla en espacios reducidos como aviones, trenes o autobuses, pero no por miedo al covid. La llevaré porque me ha evitado catarros y no me gusta estar en mi casa con fiebre y dolor de garganta, pero que cada uno haga lo que quiera.

La sociedad está instaurando la censura de lo que no me gusta. Cuando vas a un bar, si pides una tapa y no está a tu gusto, tienes dos opciones: no pedirla más o no ir, pero no haces una campaña en redes sociales para que cierren ese establecimiento.

Estamos perdiendo la libertad de expresión poco a poco y eso sí que no me gusta.