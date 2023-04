Los pisos de Sánchez y los de Torrijos

A Pedro Sánchez le están formando un buen pitorreo con lo de las 50.000 viviendas más las que cada día se saca del bolsillo. La derecha ha tendido una cortina de humo utilizando una vez más lo del Sí es Sí y hasta ha logrado que hable una afectada a la que violó su padre que sigue en prisión, por fortuna. La derecha sabe que como la gente se crea lo de las 50.000 o 70.000 viviendas o las que hagan falta los sondeos pueden cambiar y el CIS le da mayoría más absoluta que la de González en 1982. Pues bueno es Tezanos, ése calcula al bulto y debe hacer los sondeos en su despacho consultándose a sí mismo. Entre las viviendas y Doñana sube Sánchez, baja Feijóo, como cuando decían Tip y Coll aquello de “sube la bolsa” -y se veía en la pantalla de la TV una canasta que alguien estaba elevando con una guita- “baja el pescado” -y bajada la guita con un pez de cartón atado-.

Hasta desde el banco malo le han dicho que en realidad muchas de esas viviendas, si se alquilan, será una operación mixta con empresas y bancos privados. Los medios de derechas se apresuraron a afirmar que se trata de pisos viejos y que muchos ya estaban okupados y a ver quién echa a los okupas sin que a quien lo haga no lo castigue Dios por atentar contra el vulnerable, que ya estoy cansado de decir que la izquierda actual conecta más con la religión y su caridad que con la izquierda y su justicia. Los medios de uno y otro signo tratan sobre la escasez de viviendas como enorme problema y a continuación pinchan el anuncio de Securitas Direct para las segundas viviendas de los bienavenidos. Una vez en un coloquio de TV dudé ante el abogado señor don Joaquín Moeckel de que tener una vivienda vacía en la playa -como era su caso- fuera acorde con sus creencias y me desautorizó por completo. Moecker me cae bien, habla con claridad, no es inteligente, es listo y me alegro por él porque es lo que se lleva ahora. Por supuesto, más torpe soy yo, él sigue en la cresta de la ola y yo no tengo más remedio que agarrar esta caridad que me ofrece El Correo.

Sánchez habla mucho y construye poco, se ve que no tiene amistad ni con Florentino -de ACS- ni con Slim, Bill Gates o Esther Koplowitz, los tres accionistas de FCC. Tampoco tiene amistad con los regantes del entorno de Doñana y menos con los de las fresas porque explotan vulnerables y son ricos y ya se sabe que España no puede ser rica, puede ser subsidiada, de esa manera los ricos son los que conceden los subsidios que extraen del cepillo público, sea del español -que no le pertenece a España, es prestado-, sea de la UE que en gran medida es también prestado. Le ha dicho la UE que a ver si se ve transparencia en los dineros comunitarios del Covid y Sánchez contraataca respondiendo que lo que tienen que hacer es multarlo para pasarle la minuta al PP de Moreno, es decir, que el presidente de los madriles ni levanta pisos -se queda con los de quinta mano ya hechos- ni se aclara con la UE ni con Doñana, menudo coñazo es Moreno despertando la liebre dormida del parque universal con tanta destreza para que se vea la dejadez del presidente en todo menos en desenterrar hombres malos, a ver cuándo le toca al rey San Fernando que tantos moros vulnerables mató al conquistar Sevilla.

En Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos sí tomó el toro por los cuernos. Construyó siete mil viviendas protegidas sin tanta alharaca como Sánchez que le tiene alergia al palaustre, se nota que no ha sido sindicalista como Torrijos. Fue su sentencia de linchamiento mediático y judicial. En Diario de Sevilla le dijo en 2018 a Paco Correal: “El Tea Party local no podía permitir ese traspaso de la renta de capital a la renta social y cuando llegan volvió la charanga y pandereta. Nadie recuerda qué hizo Zoido con veinte concejales”.

Como Sánchez gane las elecciones y se vea obligado a construir viviendas sociales sin que los ricos -como él dice- hagan su agosto, que no se arrime nunca a una fuente de langostinos como hizo Torrijos, le pueden sacar una foto por glotón y dispendio de gasto público. Nunca unos langostinos aprovecharon tanto a tan pocos, se les indigestaron al final pero acabaron con el señor Torrijos por muy activo que siga. Los langostinos y demás bichos ganaron después de muertos sin cobrar derechos de imagen. Torrijos afirmó: “No éramos dos personas, sino nueve, pero pixelaron la foto. Es de 2008 y la sacan en 2010. Era la Feria del Marisco y el Pescado de Bruselas y no se pagó con dinero público. Costó más barato que comer en el Ventorrillo Canario. Tenían que ir a degüello, dar la imagen de un Torrijos con una vida disoluta. La Policía Local decía que yo era el que abría y cerraba el Ayuntamiento y muchos días me quedaba a comer en la Casa de Extremadura por ocho euros. Dijeron que me había comprado una residencia y un Mercedes negro. Sigo viviendo en el piso de 67 metros cuadrados donde nací”.

Da igual, lo importante es destruir al que desea intentar conformar un mundo más igualitario edificando viviendas para quienes no son tan listos ni tan ricos como los listos y los ricos.