Los presupuestos municipales de Lora son el parto de la burra

Son de las cosas que no acabamos de comprender y continúan pasando en algunos municipios de nuestra provincia. El pasado lunes no se llego a un acuerdo y será hoy jueves cuando el alcalde de ese municipio se someta a una moción de confianza, algo que se contempla en el mundo político local, pero que en muy pocos casos se utiliza. Esto es como llegar a una desesperación para que los presupuestos puedan salir adelante. ¿Quién puede beneficiarse de esto?, la verdad que el pueblo no, el movimiento político prima su interés ante el deber de cumplir con su labor de hacer las cosas como es debido. Según el alcalde en la sesión plenaria extraordinaria del lunes 16 de mayo, han vuelto a subir el documento del Presupuesto General para 2022, un documento consensuado con todos los grupos políticos municipales, a raíz de numerosas reuniones que han tenido con todos ellos; nos hemos encontrado que todos los grupos de la oposición (PSOE, IU y CcL) y el concejal no adscrito han votado dejar de nuevo el documento sobre la mesa, siendo no aprobado de esta manera y las consecuencias que ello conlleva. Hay que indicar que, en el mes de febrero, el equipo de Gobierno municipal elevó al Pleno el primer documento del Presupuesto General de 2022, que también fue rechazado al faltar dos concejales del grupo municipal del PP, y los votos en contra de los grupos de la oposición. El Presupuesto General de 2022 incluye, entre otras, una serie de partidas económicas de ingresos y gastos tras la municipalización del servicio de agua potable, lo que conlleva que “al no aprobarse dichos Presupuesto, tanto las mejoras como el propio abono de las nóminas de los trabajadores de este servicio pendan de un hilo, puesto que sigue en vigor el Presupuesto prorrogado de 2020, que no contemplaba dichas partidas al estar externalizado dicho servicio. Suena a juego, pero la cosa es muy seria. Creo que las cosas se tienen que hacer con buena voluntad por ambas partes ya que son muchos los perjudicados. De nuevo los grupos de la oposición y el concejal no adscrito han bloqueado la aprobación del Presupuesto General de 2022 así como una serie de opciones para solucionar el problema del servicio de agua potable, lo que va a generar una serie de problemas a los vecinos de Lora del Río. Lo más gordo viene ahora, esto es un arma de doble filo pero que el propio alcalde quiere poner en marcha. Antonio Enamorado anunció que hoy jueves, a las 11.00 horas, se someterá “a una 'cuestión de confianza', y si llegado el caso no prospera la misma, automáticamente se inicia un periodo de 30 días en el que los concejales de los grupos de la oposición tienen que nombrar a un nuevo alcalde en el Pleno”. ¿Qué ocurrirá hoy en Lora del Rio? Esperemos que reine la cordura y todo llegue a buen puerto, la cosa suena a lo que ocurre en otros pueblos que termina en moción de censura. Espero que esto no sea el caso de Lora del Rio