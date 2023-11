Los pueblos sufren, los de arriba, a lo suyo

Ucrania. Sus habitantes son carne de cañón para los intereses de los segmentos más poderosos de Estados Unidos. Su presidente es una marioneta de EEUU. Pide y pide más armamento y estará sufriendo porque ha pasado a un segundo plano como pedigüeño con el conflicto Israel-Palestina.

Rusia. Sus habitantes son presa de la falta de entendimiento entre Rusia y el resto de Europa. Eminentes estadistas europeos desean entenderse con Rusia, otros la temen y siguen dócilmente a EEUU.

Europa. La madre del sistema que domina el mundo, para bien, para mal y para todas las tonalidades grises que se deseen: el capitalismo, imitado en todas partes. Lleva matándose toda la Historia y ahora está condenada a entenderse. Pero no se entiende y va para abajo en su antiguo dominio mundial. Sus habitantes sufren las sanciones impuestas a Rusia, más que Rusia misma.

EEUU. Está dispuesto a matar lo que sea y a quien sea antes de quedar en una segunda posición como dominador mundial. Un gigante que pierde fuerza matando. Un país que podría ser modelo del mundo y lo es, pero, ya, modelo a no imitar, se encuentra en una especie de nueva guerra de secesión no declarada. Al igual que Europa, sus habitantes sufren las sanciones tanto o más que los países sancionados.

Israel. Necesita su espacio vital. Su enorme sufrimiento en los años 30 lo está aplicando a otros desde 1948. Su cultura nos ha enseñado mucho y bueno. Su crueldad y su ojo por ojo la pueden llevar a una situación moribunda. Lo de “la venganza es mía”, -dijo Yahvé- es papel mojado. Sus habitantes pagan todo lo anterior.

Palestina. Al igual que Israel, necesita su espacio vital y tiene derecho a la rebelión y a defenderse. Es un enano al que un gigante con el apoyo de un primo Zumosol lo está aplastando poco a poco y con crueldad extrema. Por tanto, no nos extrañemos de que el enano de vez en cuando lance su onda y deje tuerto al gigante.

Los habitantes de Israel y Palestina son claras presas de la idea de un mismo Dios al que utilizan los más poderosos para dominarlos.

Nigeria y Yemen. Machos alfa enfrentados. Si respetan los intereses de quienes las colonizaron que mueran todos los que sea, son meros daños colaterales, peleas entre familias. Si no, morirán de todas formas. Para que triunfen los de siempre -nosotros- y paguen a sus vasallos gobernantes.

Venezuela. Entre el bloqueo internacional y la corrupción de unos falsos revolucionarios, la casa sin barrer, los habitantes sufriendo y la autocrítica enterrada.

Francia. La nación de las grandes algaradas y luego del silencio absoluto. Sus habitantes llevan a cabo de vez en cuando ejercicios de desahogo y luego, como en el verso de Cervantes, “fuéronse y no hubo nada”. Son sufridores revolucionarios de pacotilla que demuestran su gran valor destruyendo frutas y camiones españoles. Macron sonríe feliz y satisfecho.

China. Confucio la sembró de servidores y de filosofía bonita para acomodados, inspirado tal vez en un niño pijo llamado Buda. Pero despertará poco a poco. No es tan evidente que va a superar a Estados Unidos y a su mayordomo Europa. No se puede ser comunista-capitalista eternamente. Por ahora, siempre gana el capitalismo. Allí está ganando, pero aún no ha vencido del todo.

Conclusión. Unos saben lo que se traen entre manos. Tiran la piedra y esconden las manos. Otros muchos reciben las pedradas y encima los votan, engañados o no. Todo es una lapidación de quienes “viven abajo”, como diría Brecht. Los soldados van a la guerra y mueren, los generales sobreviven. Una pugna eterna entre minorías alfa arrastra a los demás que incluso les tocan las palmas, ésa es su misión en el gran teatro del mundo.