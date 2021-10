Los que juegan al pelotazo a costa del fútbol

El negocio montado en la trastienda del fútbol es tan propicio para los pelotazos sin balón que una persona como José María del Nido Benavente, condenada por corrupción a siete años de prisión, tras pasar tres años en la cárcel y cumplir el resto de la pena en régimen de segundo grado, no tiene reparos en intentar una y otra vez volver a alcanzar la presidencia de un club, el Sevilla F.C., en cuya estructura societaria hay más de 1.600 accionistas, y cuya masa social está encabezada por los 35.000 abonados con asiento asignado en el estadio. En cualquier otro ámbito ciudadano, deportivo o no, empresarial o no, es inconcebible que este tipo de personajes, cuando han quedado retratados ante el VAR de un tribunal por delitos graves, se atrevan a repetir la ofensiva arribista para representar a una entidad, sea pequeña, mediana o grande, y erigirse de nuevo en su líder y portavoz.

Del Nido fue encarcelado por su complicidad con Jesús Gil para aprovecharse del dinero público en el Ayuntamiento de Marbella. Dos cabalgaban juntos, como alcalde y como abogado, rentabilizando sus populistas trayectorias desde las presidencias del Atlético de Madrid y del Sevilla. Y quien está contribuyendo de modo notable en evitar que Del Nido controle el Sevilla para manejarlo a su antojo es su hijo, José María del Nido Carrasco, vicepresidente del club. No cabe mejor conocedor de su padre.

Están fuera de toda ponderación ética las maniobras con las que Del Nido Benavente juega contra cualquier sector de accionistas sevillistas que no se pliega a sus intereses. Cada vez es más público y notorio que no le importa ser visto como lo que es. Ama tanto al Sevilla como el lobo a caperucita.

Es tan grande la avaricia para convertir el fútbol en un mapamundi de cortijos que va a más la adquisición de clubes y el control de las competiciones por parte de fondos de inversión arábigos, rusos, asiáticos o norteamericanos cuyos códigos de valores están en las antípodas del espíritu deportivo, de las sociedades abiertas, del respeto a los derechos y libertades. Una mujer como Anne Hidalgo no podría ser la alcaldesa de París si la capital francesa fuera gobernada con las reglas del juego del emir de Qatar, propietario del París Saint-Germain. Los hinchas del Newcastle estarían en serio aprieto en Riad si se les ocurriera corear una canción cachonda dedicada a la familia real saudí, que ha comprado su club. Los dirigentes de la FIFA no podían conformarse con estar forrados desde sus dominios suizos y se dejaron corromper para conceder la organización del Mundial tanto a Rusia como a Qatar. En este último caso aunque sea necesario desbaratar el calendario de las ligas y copas nacionales para que se dispute en noviembre del próximo año.

Tampoco les parece suficiente a los mandamases de la Federación Española de Fútbol el tren de vida en el que están instalados y en enero de 2022 volverá a disputarse en Arabia Saudí la final de la Supercopa de España. Por contrato está firmado que así se hará hasta el 2029. Corinna no se hubiera atrevido a tanto. Y ahora, estimad@s lector@s, cuéntenles a sus hij@s , sobrin@s o niet@s que juegan al fútbol en el ambiente de cantera qué se nos ha perdido en Arabia Saudí. Quizás no nos hemos enterado de que es una de las provincias de la España vaciada.

Piensen en clubes como el Valencia, donde, como en cualquier otra ciudad española, la afición no cesa de comprar camisetas para vestir cualquier día del año la identificación con el equipo de sus pasiones y sus entretenimientos. Una realidad tan cierta como que el dinero de sus abonos, entradas y ajuares lo maneja un empresario desde Singapur que compró el club como uno de sus juegos de inversión en Europa, lo tiene arruinado y jamás se relaciona con la sociedad valenciana. Esa desconexión entre propietarios y comunidad era inimaginable hasta hace pocos años en el universo futbolero. Esa es la ficción alienante que se está consolidando detrás del fútbol de clubes y de selecciones.