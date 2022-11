Los refugios y asociaciones de animales hacen una labor excelente con perros y gatos

Es el mal nuestro de cada día, a los padres ,abuelos o tíos les da por complacer el interés que muestran sus sobrinos ,nietos o hijos y rápidamente se acercan a comprar el perrito tan mono que se anuncia en los criaderos de nuestra provincia. Por fin tenemos el sueño tan deseado de nuestros niños en fiestas como las de reyes o cualquier onomástica, pero el perrito no es peluche crece y necesita una serie de cuidados que con el tiempo se convierte en una obligación donde nada ni nadie en esa familia quiere asumir las responsabilidades para con el animal. Cada año podemos ver las escalofriantes cifras de animales abandonados en todo el país o la presencia de estos animales en nuestras calles abandonados y terminando en cualquier refugio de nuestro territorio. Tener un perro es una responsabilidad muy grande para la sociedad y para nosotros mismos, es algo que en la mayoría de los casos nadie es consciente. Por eso quiero aplaudir la iniciativa que este fin de semana han tenido en la localidad de Espartinas. El Ayuntamiento de ese municipio organizo la I Edición de la Feria de Adopción animal, “Espartinas Acoge”, fue ayer sábado 19 de noviembre, en la Caseta Municipal que se encuentra en el recinto ferial de Tablantes. Una muestra que su objetivo era dar visibilidad a la importante labor que realizan las protectoras de animales, fomentando la concienciación acerca del problema del abandono animal y apostando por las adopciones para ofrecerles a los animales una vida digna. El trabajo que realizan las protectoras de animales es encomiable. Con muy poca ayuda, salvan la vida de muchos animales y fomentan acciones tan importantes como la adopción. Esta muestra espero que haya servido para que los visitantes conozcan de primera mano la magnífica labor de estas asociaciones. En Espartinas se dieron cita durante todo el día de ayer sábado las diferentes asaciones que tenemos en nuestra provincia y que son el claro ejemplo de hombre y mujeres comprometidos con el cuidado de estos animales abandonados y que han pasado por el terrible estado de abandono que le dieron un gran número de desaprensivos que existen actualmente. Estas son las protectoras que participaron en la muestra con información sobre la asociación o sobre cómo adoptar animales, además de vender artículos con fines benéficos. Junto a los stands pudimos ver un espacio vallado para acoger los animales que cada asociación lleva y que se podían adoptar. Las asociaciones que estarán presentes en la muestra son: Arca de Noé Sevilla, Asociación Protectora Argos, Fundación BM de Alcalá de Guadaira, Protectora Doggy de Mairena del Aljarafe, Asociación Megacan, Peluditos felices, Huellita Sevilla, la Esperanza Animal, el Legado de Aroa, Asociación Amores Incondicionales, Los amigos de Bingo, Asociación gatas salvajes, ASPA Los gatitos de Nia. Contamos con otros ayuntamientos que también colaboran con asociaciones o protectoras para la castración de gatos en centros veterinarios, así se puede controlar las colonias de estos animales . La clínica Veterin, Mairena del Aljarafe en Parque Pisa y su director Javier Pariente, recibe cada semana a cientos de gatos de varios ayuntamientos , a través de esta asociación se le practica este tipo de intervención. Seamos conscientes y no olvidemos que un animal no es un juguete, es un ser vivo y toda responsabilidad es poca para que conviva con todas sus necesidades . no compren adopten es lo mejor para todos.