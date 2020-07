Los reyes desnudos

¿Quién les iba a decir a los socialistas que se iban a ver gobernando este país en estado de alarma y preocupados simultáneamente por salvar la Corona? Pero el refranero es sabio y aquello de no decir que de esta agua no beberé hemos de santificarlo quienes tenemos hijos. O padres. Porque la Historia, sobre todo la moderna, ya se ha encargado de enseñarnos a compartimentar en períodos independientes las vidas de los personajes, y si el PSOE ha venido tomando nota de lo ocurrido con su primer presidente, la responsabilidad institucional lo obliga ahora a no sorprenderse con el afán independentista de un monarca con respecto al otro. El acto sacramental de Miguel Hernández llevaba un título que ahora se nos viene a la cabeza: Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras. Pues eso.

La madurez democrática, que tan en entredicho suele ponerse, nos ha de servir para sopesarlo todo: el papel primordial del viejo rey en la Transición y el esfuerzo de su hijo por salvaguardar la vergüenza de la Jefatura de Estado en el otoño del patriarca. Pero nada de ello puede cegarnos en la inercia de mirar hacia otro lado cuando en una institución que se tenía por tan honorable se han concentrado todos los vicios de la mediocridad del pelotazo. No me hagan enumerarlos, porque todo el mundo los sabe.

El escándalo del rey –los escándalos, imparables- no debería enfrentar a monárquicos contra republicanos, porque a estas alturas de la Historia no estamos discutiendo sobre sistemas, sino sobre decencias. Nada cambiaría si se tratara del presidente de una hipotética república. De la ética representativa y representada dependerá también la ética de nuestros hijos. Y eso es demasiado serio como para dejarlo al albur de los sinvergüenzas.