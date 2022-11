Los santos que nunca regresaron

Qué hacéis ahí todavía, en esa fosa de la que nunca regresasteis con la falta que me hacéis. Para cómo soplan los vientos, me acuerdo de lo que le decía Miguel Hernández a su hijo en las “Nanas de la cebolla”: “No sepas lo que pasa ni lo que ocurre”. Pero al menos me desahogaría con vosotros, os narraría los acontecimientos pasados y presentes y tal vez vuestras experiencias vitales me aportaran palabras para reflexionar.

Si no fuera el que soy, creería que, como os halláis en el Cielo, porque todos sois santos, desde él me miráis y me enviáis la energía que se necesita para caminar por este mundo en construcción interminable. Pero no creo en lo que deseen que crea, aunque algunos me digan que yo, en el fondo, creo. No, no creo, no puedo ni necesito creer, son ellos quienes necesitan que yo crea, el que no cree pone nervioso al que cree y el que cree reza para que yo crea cuando en realidad reza por sí mismo para que no lo contagie. ¿Qué haría el que cree si no tuviera que creer? ¿Qué haría el que no cree si se viera obligado a creer? Ambos tienen, tenemos, nuestra religión, no se puede ir por el mundo sin salvavidas.

Desde que os fuisteis de mi vera esto ya no es lo mismo, por muchos amaneceres que contemple ya no es lo mismo, os echo de menos, raíces de mi existencia, os canto machadianamente porque os he perdido, me atormenta vuestra ausencia y me agarrota esta impotencia de no poder regresaros estando como estáis aquí, vuestro cuerpo y vuestra alma están en una oquedad, el alma está en el cerebro -dijo Eduard Punset- y los restos de vuestro cerebro la contienen. Tengo curiosidad por saber qué hay tras la muerte, seguramente la negritud, el regreso al lugar por donde vagábamos antes de abrir los ojos a la consciencia, al mundo de la eterna materia. ¿Habrá eterno retorno? No, eso se lo inventó mi maestro Nietzsche para contrarrestar el enorme golpe que se asestó a sí mismo anunciando la muerte de Dios.

Y nos lo asestó a nosotros, se salió con la suya: el humano ha reemplazado a Dios por un nuevo politeísmo terráqueo mucho más diverso que el politeísmo de los clásicos politeístas. Ha convertido en mitos cualquier cosa o a cualquier minucia de esas que no saben hacer la o con un canuto y sin embargo poseen la virtud de la listeza, del abracadabra mágico que conquista corazones y cerebros. En el río revuelto han pescado los espabilados con unos anzuelos frágiles, es tanto el vacío interior de millones de mis congéneres que en ese vacío cualquier objeto penetra por simple que resulte.

Gracias a vosotros y a los educadores que directa o indirectamente me facilitasteis, gracias a la sangre que me legasteis y al conocimiento que me regalé a mí mismo, eso a lo que llamamos espíritu está repleto de energía, aún me quedan reservas para largo, yo no estoy nunca solo con mi soledad, como cantaba Moustaki, y sin embargo no amarga en absoluto compartirla con quienes me otorgaron el derecho a respirar y a estudiar y estudiarme que es lo menos que puedo hacer ya que estoy aquí. Tengo la fortuna de que una mujer y unas músicas estén presentes, tengo la dicha de crear y de que aún me lean algunas personas que me soportan y me regalan una pizca de su tiempo, el tiempo que también deseo consumir a vuestro lado, aquí, en esta tierra y en esta Tierra cuyos humanos luchan por hallarse a sí mismos y yo con ellos.

Dicen que sois todos santos y en nuestra cultura celebramos eso cada 1 de noviembre. Se debe estar bien por ahí arriba, donde os coloca la tradición de resistirse a volver al pluriverso. Yo sencillamente os creo convertidos en reliquias que descansan en un osario. Qué hacéis ahí con lo que me acuerdo de vosotros. Venid a ayudarme o cualquier día iremos nosotros y os regresaremos. Si no morimos antes, de eso podéis estar seguros. Si no lo deseáis o no os es posible venir, quedaos donde estáis. Nos veremos.