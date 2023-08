Los secretos del amor infinito

Recientemente Juma Salumu ha publicado una novela de ficción moderna y contemporánea a través de la editorial Circulo Rojo. El autor señala “que se trata de una historia de vivencias diferentes que iré relatando a través de hechos sucedidos a lo largo de varios años, con nombres cambiados y con espacios, que, si bien existen y son reales, no quiere decir que en los mismos haya acontecido todo lo que les voy a relatar”

La trama nos lleva a poder conocer a los protagonistas que son el eje fundamental del relato. María, Faraji, Jengo e Inés, añadiéndose a lo largo del mismo otros personajes que tienen una gran importancia para alcanzar el sueño de María, que no es otro que estar con su amor infinito en Bukoba (Tanzania).

A lo largo del texto conoceremos las relaciones existentes entre quienes trabajan por lograr llegar a Bukoba y también las relaciones afectivas y entrañables que suceden entre personas que se quieren, se aman y se respetan. Son relaciones frescas en donde la ternura y la escucha fundamentaran el amor que se irá sembrando, para terminar en germinando en un árbol con un tronco fuerte y duradero.

Estas personas se enfrentarán a la lacra social de la trata de personas dado que la familia protagonista de la historia se verá envuelta en unas circunstancias que le llevan a tener que convivir con determinados personajes que están vinculados a las mafias que trafican con seres humanos.

Los protagonistas que buscan solucionar los problemas son emigrantes, por ende, la emigración y la inmigración para ellos es algo normal que hay que aceptar positivamente. No comprenden la existencia de un rechazo por parte de algunas personas a una realidad tan evidente y que, además, puede ser un punto de apoyo para el entendimiento que deben de mostrarse las personas.

La emigración cambiará la realidad cultural de los países y aportará un intercambio positivo. Por esta razón fomentar proyectos solidarios en donde participen personas de diferentes países y culturas ayudará a plantar una semilla que, cuando germine, será el fruto de la tolerancia.

Los diálogos existentes nos aproximan a un conocimiento entrañable sobre lo que los personajes viven y sienten. Los espacios geográficos nos ayudarán a conocer lugares como Zaragoza, Sevilla, Dar es Salam, Bukoba, Arusha, Aguadas, Medellín, Bogotá, Tunja y por tanto las Comunidades Autónomas, Regiones y Departamentos de España, Tanzania y Colombia en donde se hallan estas ciudades.

Descubriremos a unos jóvenes que les entusiasma el deporte y también la música, tanto la música de sus abuelos y de sus padres como la contemporánea a ellos. La música es una terapia maravillosa para lograr asentar una vida basada en el compromiso, en el esfuerzo y en el trabajo. De ahí que los boleros, junto a cantantes como Pablo Alborán, Sebastián Yatra y grupos como Taburete sean para los jóvenes protagonistas un apoyo fundamental para ir avanzando en los objetivos que se irán marcando para poder llegar a Bukoba, ayudando a terminar con las mafias de la trata de personas.

En el texto he descubierto poesías preciosas que dan un tono especial al relato, vinculadas a valores fundamentales y necesarios para que los seres humanos podamos descubrir en los demás la grandeza existente en las relaciones sociales, culturales y personales.

Es una novela en donde nos encontramos con naturalidad el amor entre dos personas del mismo sexo, algo que es real y normal en nuestra sociedad. Su ejemplo abre la posibilidad a que existan más personas que puedan expresarse con libertad, sin miedos y sin esconderse.

La relación existente entre Jengo (un colombiano-tanzano) y Juan (un español) se vive y acepta con naturalidad por la familia de ambos, lo cual ayuda a que en el seno familiar no exista discriminación, al contrario, hay alegría por lo que ellos están viviendo. Su amor es la manifestación libre, educada, tolerante, asertiva y comprometida para mostrar ante la sociedad que lo que verdaderamente importa es vivir la vida con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso, procurando siempre ayudar y entender a los demás. Esto se puede llevar adelante independientemente de la configuración sexual de las parejas.

Se trata de una novela que pueden disfrutar personas desde los 18 años a los 70 y más. La edad de los personajes está comprendida en este tramo. Por lo tanto, va dirigida a quienes se sientan libres y dispuestos a entender las relaciones con un espíritu abierto y una mente sensible a lo que sucede a su alrededor, buscando construir y no destruir. Lo que se relata en el texto involucra al lector en las historias que se van sucediendo, sintiendo desde la primera página que forma parte del relato, lo cual lo conducirá a hacerse preguntas que irán encontrando respuestas conforme vaya avanzando en la lectura. Con toda seguridad sentirá que determinados acontecimientos han formado parte de su vida en algún momento concreto, lo que implica, también, el poderse sentir dentro de la trama. No importa que seas político, política, ejecutivo, ejecutiva, fontanero, conductor de camiones o de trenes, piloto, mensajero, agricultor, médico, religioso, religiosa, empresario, empresaria, cantante, actor, actriz, policía, juez, presentador, presentadora, etc., lo que sucede en la trama te invitará a formar parte de la historia de Faraji, María, Inés y Jengo.

Como novela de ficción lo que en la misma se cuenta no deja de ser una trama ideada por el autor -Jama Salumu- que lo que pretende es contar hechos que suceden en la vida, sin que éstos hayan acontecido tal y como se relatan en la trama.

«Jama Salumu» es la mezcla de Iberoamérica con África. Responde al nombre «Jama», de una cultura originaría de la zona de Ecuador, y «Salumu» de origen suajili, de Tanzania. África saluda a Iberoamérica y esta le responde con su disposición a intercambiar los valores que deben favorecer el entendimiento y la comprensión. Las personas contamos porque somos seres dispuestos a dialogar y a construir juntos un mundo abierto que favorezca el crecimiento personal, mejorando las relaciones sociales, económicas y culturales. España se encuentra entre ambos continentes y está llamada a ser un lugar de encuentro y de entendimiento.

