Los sindicatos, los comités de empresa y el teletrabajo

Recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del mes de mayo de este año, ha resuelto que un acuerdo de teletrabajo no puede implantarse libremente por la empresa, ni negociarse de modo directo con la plantilla.

Para ponernos en situación, en el artículo de la semana pasada ya comentamos que el trabajo a distancia, responde a la voluntariedad de las partes. Si no es de mutuo acuerdo, ni la empresa ni una resolución judicial, pueden imponer que se trabaje a distancia o que se deje de hacer, si los implicados no quieren que así sea.

Para regular esta relación especial de prestación de los servicios, se redacta y firma un protocolo entre las partes y se establecen las obligaciones y derechos mutuos: quien paga los gastos, quien pone los medios, desde que concreto lugar (o lugares) se puede trabajar, etc. Pero además de este documento bilateral que las partes firman, existe en empresas de cierto tamaño, un acuerdo colectivo (que la ley anima a promover entre empresa y representantes legales) donde se fijan unas condiciones marco, unos límites generales dentro de los cuales, los acuerdos bilaterales “pueden moverse”. Y a estos acuerdos se refiere la sentencia aludida. Es frecuente que, para no discriminar o no causar desigualdades, al igual que conveniente para simplificar la gestión de esta modalidad laboral, se establezca que, de modo colectivo y aplicable a todos los trabajadores a distancia, exista -por ejemplo- el mismo régimen disciplinario, la misma política de aportación de medios materiales (ordenador, conexión etc.) la misma línea de prevención de riesgos, o los mismos derechos sociales o permisos especiales, para todos los afectados. De este modo, quedará a discreción del acuerdo bilateral la vertiente particular de la relación: el salario, el horario, los bonus etc.

El problema analizado por la sentencia a cerca de los acuerdos generales, se plantea cuando en la empresa no hay representantes legales. ¿Cabe negociar un acuerdo que afecta a la plantilla entera, con cada uno de los empleados? ¿Cabe nombrar a una comisión especial elegida por todos, para que negocie con la empresa? La respuesta que la sentencia ofrece, es que no. Que se trata de una cuestión de autonomía claramente colectiva y colectivo debe ser el ámbito de negociación, por tanto, caso de faltar los representantes legales (comité de empresa o delegados de personal) hay que acudir a los sindicatos más representativos del sector, en el lugar donde radique la empresa.

La verdad es que el criterio nos parece algo estricto y con todo respeto a la Sala de Madrid, no lo compartimos. Si se pueden negociar colectivamente, acuerdos de bajada salarial, de cambio de funciones, de sistemas de turnos u otros similares, incluso de mayor calado y que afecten a toda la plantilla, mediante una comisión elegida ad hoc, por tanto, no parece indicado negar la posibilidad en este caso que a luces vistas es menos invasivo. A nuestro juicio, la voluntad de las partes (plantilla y empresa) y las exigencias mutuas que cada uno puede hacer al otro, estarían mejor defendidas por gente “de dentro”, que por tres comisionados sindicales, que aterrizan en la casa al han recibido el encargo, y saben de la empresa lo mismo que yo de erizo marinos.