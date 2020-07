Los tíos de la vara

El Gobierno ha organizado una ceremonia civil en homenaje a las víctimas mortales del coronavirus el próximo 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen. Pero la Conferencia Episcopal Española (CEE), que tantas veces se comporta como un ala de la oposición, se ha adelantado con una misa a la que no ha acudido el presidente, sino la vicepresidenta, que debe de ser considerada un peso ligero, casi pluma, del Ejecutivo, con lo que la España reaccionaria de siempre se ha lanzado a las yugulares de Pedro y Pablo, a quienes llaman de todo menos bonito.

Echando el balón al suelo, convengamos en que lo ocurrido, en un estado aconfesional, no debe ser motivo de escándalo. Sin embargo, lo es, en parte, porque vivimos en un país aconfesional acostumbrado a que los políticos cojan la vara solo cuando la foto es beneficiosa. Y claro, así el ridículo nacional de las dos Españas está garantizado.

Estamos acostumbrados a que incluso estos políticos que ahora nos gobiernan se den codazos por ostentar otros dolores incluso en esas ceremonias católicas que luego, cuando mandan, miran de reojo solo por contentar a sus incondicionales del ala izquierda. Estamos acostumbrados a que incluso estos políticos que ahora conforman el Ejecutivo nos prediquen que hay que estar con la gente, con el sentir popular y toda esa retórica que también les sirve a sus adversarios, como aquello del roto y el descosido, como ese lema del cambio que por todas partes nos prometen de generación en generación. De modo que ahora, cuando las dos Españas organizan por sus partes el rito de su dolor de cara a sus galerías, esa amplísima tercera España siempre tan silenciada asiste con vergüenza ajena a tanta falta de respeto profundo por quienes ya lo han perdido todo.

El día de la Virgen del Carmen me encantaría ver a los obispos en la ceremonia del Gobierno, aunque no haya cruces, o estas se lleven por dentro, porque sobre todo ellos se saben de memoria -no sé si de corazón- aquello de poner la otra mejilla.