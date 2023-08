Hace unas semanas me adentré, a través de la lectura de la novela “Los últimos días en Trípoli”, en una aventura fascinante que me ayudó a comprender cómo algunos españoles forjaron su vida en este trozo de tierra y del mundo. Hoy es una ciudad que poco tiene que ver con el espacio que ocupaba a principios del siglo XIX, si bien es cierto que la situación que lleva atravesando el Líbano desde hace décadas no la dejan brillar como debería de ser.

Apasiona acercarte a la Trípoli que relata el autor de la novela porque lo hace sin ocultar absolutamente nada de lo que en ella sucedía. Los personajes elegidos para ello nos conducen a un realismo que no es posible obviar; al contrario, conforme vas avanzando en la lectura te vas adentrando en sus vidas. Sientes al igual que ellos e inclusive te ves implicado en sus andanzas y aventuras.

Hay momentos que deseas tomar distancia, pero esto no es posible porque cada acontecimiento te conduce a involucrarte en su historia. No puedes despegarte del relato. Te introduce en cada frase, en cada acontecimiento y en cada experiencia que viven los personajes. Son históricos y, por tanto, reales como la vida misma.

Hoy podemos hablar de progresismo y hasta existen, en los partidos políticos el reclamo a considerarse el más progresista de los progresistas. Invito a quienes se consideran que son los únicos que pueden levantar esta bandera a que lean esta novela porque les ayudará a darse cuenta cómo una mujer fue capaz de vivir de la manera más libre y progresista que podía darse en una sociedad arcaica y llena de perjuicios sociales y culturales. Irene de Souza es la mujer valiente que es capaz de enfrentarse a quien corresponda para poder vivir en libertad, sí en la libertad que ella considera que hay que vivir. Luchará y se enfrentará, y tomará una decisión, quedarse en Trípoli cuando su padre, el cónsul de España, decide retornar lleno de sufrimientos a España.

Ella decide seguir su vida libre y abierta a las experiencias que sean necesarias para no ceder a sus principios, aunque esto le pueda suponer la muerte. Por encima de la muerte está la libertad. Más vale un segundo de su tiempo viviendo en libertad que todo el tiempo del mundo estando presionada por lo prehistórico y atávico. Si hay que vivir hay que hacerlo desde la libertad en el amor y en la manera de entender la vida.

Los últimos días en Trípoli te guían por caminos y rutas que no podrás olvidar, en donde la solidaridad también emerge, normalmente de mano de las mujeres, y es que el lado femenino de esta trama pone en evidencia el valor que el autor le da a esta dimensión. Cuenta con realismo la vida que tienen que soportar las mujeres empoderándolas porque son ellas las que al final mantienen la esperanza de la libertad.

Lo interesante de esta novela, además, de lo señalado es que está escrita por una persona polifacética (actor, autor de guiones de teatro, escritor) y político. Sí, un político del Partido Popular que cree en la libertad y en el valor inmenso que las mujeres aportan a la sociedad. Es un político progresista, de una gran cultura que maneja el verbo, los pronombres, los sustantivos, los artículos, los adverbios y todo aquello que enriquece nuestro español con soltura y con una visión abierta y futurista.

Ser progresista es la capacidad de las personas por entender lo que sucede a nuestro alrededor y por dar valor y sentido a unas relaciones abiertas y dialogantes.

La novela de Los últimos días en Trípoli es un ejemplo de cómo el autor nos conduce a la necesidad de ser una sociedad tolerante y dispuesta a aprender de los errores y equivocaciones. Nos ilustra sobre lo que en realidad era la vida en un rincón del mundo en los inicios del siglo XIX y también en la necesidad de reforzar el rol de las mujeres desde el ejemplo de Irene de Souza.