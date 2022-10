Los youtubers o la nueva intelectualidad

Hubo un tiempo en el que los intelectuales no sólo pintaban mucho en la vida pública y política, sino que eran muy respetados y relevantes. Hoy este hecho es la excepción que confirma la regla: los sabios son los torpes o los espabilados o los que están apoyados por algún lobby o editorial con proyección. O los políticos. Y además no es raro que se trate de jóvenes listos y altivos que deberían aprender más y hablar menos.

En los años 60, y antes, el peso de los intelectuales era grande, como muchos eran de izquierdas y envenenaban a la juventud, en las alturas del poder decidieron que había que terminar con eso. No era admisible que las movidas de París las impulsaran cerebros como el de Sartre o que la Guerra del Vietnam reuniera a eminentes pensadores, poetas y periodistas que influían demasiado sobre la juventud. Era necesario liquidar tal situación al tiempo que se colocaban vallas y muros para la libertad de información de los periodistas, muros que fueron creciendo desde la Guerra de Corea hasta las invasiones de Afganistán o Irak en las que prácticamente sólo la CNN gozaba de tratamiento especial al tiempo que muchos informadores tenían que conformarse con ser seleccionados y agrupados en pool de periodistas a los que se les decía lo que tenían que hacer y lo que no.

El poder llevaba a cabo, en nombre de la democracia, lo que a él le interesaba para no dejar de ser poder que es su obligación. A partir de la marginación del intelectual y del buen periodismo y con la irrupción de las nuevas tecnologías la sociedad se ha ido a un tiempo vulgarizando y avanzando en conocimiento, esto último sólo para una exigua minoría. Las tecnologías son el coladero de los nuevos “empresarios”, de los nuevos engañabobos, de los nuevos elementos del pan y circo para el personal. Ahora hasta el más tonto puede fabricar un reloj si tiene cualidades circenses.

La revista Forbes ha hecho pública su lista de andaluces youtubers o influencers más votados o que a su juicio marcan la pauta de la atracción masiva del personal, sobre todo joven. La noticia la ha recogido el medio Extradigital . “Gastronomía, gaming y moda. Estos son los hashtags que definen a los tres influencers andaluces más valorados por la comunidad de Youtube e Instagram. Con millones de seguidores a cada pasito virtual que dan, son los que más interacción, empatía y compromiso generan según la revista Forbes . Se trata de Mery García Butrón, Jorge Orejudo y Rocío Osorno”.

Mery es una chiclanera que estudió enfermería y ahora además ofrece recetas de cocina a más de 3,5 millones de personas. Jorge tiene 23 años, reside en Málaga y proyecta noticias deportivas además de haber fundado un club con otros socios. Rocío es una sevillana afincada en Madrid con 1,5 millones de seguidores. Me alegro por ellos, si tienen tanta gente detrás es que les va bien en aquello que perseguían. Eso no quita para que me entristezca por el hecho de que el peso del conocimiento le esté dejando paso al del ocio, la evasión y el entretenimiento. Esto ha ocurrido siempre pero nunca con la intensidad y la variabilidad de ahora, donde personas necesariamente inmaduras abarcan una influencia enorme sobre los públicos. Un youtuber de estos tiene más seguidores que un medio de comunicación de los llamados relevantes y es que a lo peor se lo merecen esos medios, por plastas y dependientes de tantos intereses.

Luego está el sexo, cómo no. Una señora influencer a la que no tenía el gusto de conocer, llamada Ivana Nadal, de muy buen ver, claro, anuncia que se pasa en su “programación” de internet al porno o similar. La muchacha afirma: «ahí me van a ver dando mi amor y expresándoles ese amor a todos ustedes». La influencer agregó que la plataforma para ver esos videos se llama HotGo TV: «Yo les voy a pasar unos códigos para que lo puedan ver». Di que sí, hijita, yo no te voy a contemplar, el producto que ofreces sobra por todas partes y cansa, pero tú aprovecha que luego todo se cae. Esta mujer tendría que aplicarse el título de aquella película: Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo. La añorada Verónica Forqué era una de las protagonistas.

Por su parte, si ya van teniendo menos peso los entendidos y los especialistas en materias mucho más útiles para entender el mundo, los políticos se permiten el lujo de reescribir ellos la Historia como si no existieran trabajos y especialistas que han dedicado su vida a esa ciencia. Son los nuevos tiempos, un previejo como yo los ve con cierto asombro y diversión, pero en realidad son interesantísimos y maravillosos para el poder mundial y su domesticación de la gente. Mientras el mundo arde, gran parte de la ciudadanía occidental se dedica a las recetas de cocina, al deporte, al eterno sexo y a saber de Historia más que los propios historiadores.