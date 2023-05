Luca de Masterchef o el ejemplo de caspa televisiva

En todas partes cuecen habas. Así es si nos fijamos en el mundo de la televisión. Cualquier programa que luche por ser líder de audiencia está casi obligado a bucear en territorios farragosos en los que el escándalo o el mamarrachismo o la extravagancia son protagonistas.

Masterchef es un programa que trata de ser divertido y que intenta tener la cocina de calidad como base para lograr el entretenimiento. La competición debería ser tranquila, exquisita (nunca mejor dicho). Pero no, la diversión se ha teñido de idiotez supina, de tratos de favor, de poca cocina y mucho show histriónico de concursantes que van de lo estúpido a lo imposible.

Un tal Luca está siendo el numerito de esta edición. Gritón, exagerado, ridículo, narcisista, un niño atrapado en el cuerpo de un joven que quiere gobernar el mundo a base de caprichos. Luca es el concursante más odiado de todas las ediciones y, seguramente, el más torpe frente a los fogones. Es un insulto al espectador, por cierto.

¿Sabe este sujeto cascar un huevo? Ya les digo yo que no, pero ahí sigue, viendo cómo sus compañeros desfilan uno detrás de otro. Nunca antes el jurado había claudicado tanto en nombre del espectáculo. Por poner un ejemplo: en el programa de ayer, Luca picó un ajo (tal vez dos) ralló la piel de un par de naranjas con la misma gracia con la que el que escribe construiría un rascacielos, se contempló en la puerta del horno (no se puede ser más ridículo), se estampó contra el suelo y logró que el sanitario le llevase en brazos como si fuera una top model en apuros (le preguntaba si perdería el píe porque él es tiktoker y no puede perder partes de su cuerpo; sí, todo inteligencia lo de este chico), se achicharró las pestañas con un soplete (otra muestra de torpeza superlativa y de un cociente intelectual más bien escaso); y, todo hay que decirlo, llevó de un sitio a otro bandejas vacías. Cocinar, lo que se dice cocinar, poquito. De hecho se salvó de la expulsión presentando un revoltijo sin sentido que el jurado dio por bueno para que continuase una semana más. Eso sí estuvo diciendo memeces de principio a fin, fue maleducado y mal compañero, dijo disparates sin gracia y montó un pequeño show tras otro.

Masterchef apuesta por el numerito barato. Una pena. No les hacía falta meterse en esos berenjenales para ponerse a la altura del cutrerío televisivo.