Lunes Santo: de Las Penas al Museo

Desde el “humo dormido” del que habla el novelista alicantino Gabriel Miró al referirse al transcurso del tiempo, me llegan recuerdos entrañables de este Lunes Santo. Mi querido barrio de San Vicente estaba de suerte ese día. De la propia parroquia de San Vicente salía la Hermandad del Nazareno de Las Penas y la Virgen de los Dolores. Cerca de allí, el impresionante Cristo de El Museo en su Expiración, y el Cristo de la Vera Cruz, desde sus respectivos templos.

El rostro del Nazareno de las Penas es profundamente macilento. Representa la efigie una de las tres caídas del Señor, portando la cruz a cuestas. Como dice la página digital de la Hermandad, “a su rostro, de cuidadas facciones, aflora una pena honda, lacerante, resignada; su mirada es serena y expresiva, dulce y angustiada a la vez”. Lo he visto cargando con una cruz de madera y otras veces con una como de carey y plata; prefiero la de madera, va mejor con el significado del momento.

El Cristo del Museo siempre me ha impresionado. Se retuerce para que le entre algo de aire en sus pulmones, busca oxígeno mirando al cielo, se levanta sobre sus mismos clavos de los pies aunque parezca imposible. Luego caerá yerto, colgando de la Cruz, veo una continuación de la escena en el Cachorro y el trágico final en el Cristo del Amor que nos sobrecoge el Domingo de Ramos.

Este año el tiempo anuncia lluvia el Lunes Santo. Salga o no Las Penas de mi barrio de San Vicente, me acordaré de mis amigos del alma en la niñez y la adolescencia, los hermanos García, que vivieron en la misma calle que yo, Mendoza Ríos. Pedro, el mayor, investigador, químico. José María, el mediano y de mi edad, por ahí pululan fotos en las que se nos ve a los dos en la misma clase de Los Maristas en el colegio de la calle Jesús del Gran Poder que, por desgracia, fue derribado, con su patio neomudéjar de paredes rojas y arcos blancos. José María es un destacado oftalmólogo que de vez en cuando se va por ahí, de voluntario, por esos mundos que sufren no una semana sino un año de Pasión permanente, a echarle una mano a los desfavorecidos. Juan Luis, el pequeño, es sacerdote, su palabra es muy cercana a la gente que le escucha. Los tres acompañaban y acompañan al Nazareno de Las Penas y a la Virgen de los Dolores.

En este Lunes Santo recuerdo en especial a la madre de los García, Sarita, camarera que fue de la Virgen de los Dolores. Nunca había visto yo tan de cerca la vestimenta de una imagen sagrada, allí, en la misma casa de los García. Con qué mimo y devoción trataba Sarita la vestimenta de la virgen, cómo pueden enriquecer y dar sentido a la vida esos símbolos tan especiales para millones de personas. La vulnerabilidad de los seres humanos se ve aminorada por ellos.

El padre de los García nos metía a todos en un Seiscientos, matrícula SE 80.466, color beige, y nos llevaba a la playa algún domingo. De regreso, sonaba Carrusel Deportivo en la radio del coche. Yo era feliz pero como era niño y no podía comparar, no lo sabía. Igual que fui feliz con mis otros amigos de los Maristas: Adelardo Vahí, abogado de pro, salía en El Museo y acabó haciéndolo de costalero. Seguí a Adelardo y a Miguel Ángel Gómez Martínez y a José Joaquín Gallardo y a Juan José Barrios y a Alberto Morón, entre otros, cuando todos se metieron a estudiar Derecho y bien que aprovecharon esos estudios. Eran -y son- mis amigos y la palabra amigo es algo tan sagrado como la Semana Santa. Yo les seguí. Pero el Derecho no era para mí y terminé en la Facultad de Geografía e Historia mientras ejercía el periodismo. Ahora nos comunicamos todos de vez en cuando por mensajería y en alguna ocasión nos vemos. Menos con Alberto Morón que se nos fue muy pronto aunque lo sintamos tan cerca y más en Semana Santa, llueva, truene o haga sol. Soy el descreído del grupo, el ateo que intenta respetar lo que ellos respetan porque los quiero a todos y porque sé que eso en lo que creen forma parte de mis raíces más hondas. Yo no soy un progre barato ignorante, soy un progresista, un revolucionario al que sólo le queda el pensamiento y la palabra, todo ello de manera personal e intransferible. Ni pretendo adoctrinar ni que me sigan.