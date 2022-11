Macarena Olona, lo peor para Vox y lo mejor para Andalucía

Macarena Olona ha advertido, según ha dicho ella misma, de que si no dejan de acosarla revelará las fuentes de financiación del que fue su partido, Vox, y el nombre del acosador. Y se ha quedado tan pichi. Lo ha dicho y no se ha inmutado. Ella, abogada del Estado, conoce (al menos eso se infiere de sus declaraciones) una financiación fuera de la legalidad, lo conoce y no ha salido ya corriendo como alma que lleva el diablo en dirección al juzgado de guardia (eso es lo que debería hacer en lugar de jugar al ratón y al gato con unos y otros). Es evidente que lo que se le pide a la señora Olona, ya a gritos, es que denuncie lo que tenga que denunciar y en el lugar que corresponde que no es un plató de televisión ni las redes sociales.

Por otra parte, Olona ha dicho que cometió un error aceptando ser candidata por Vox en las pasadas elecciones autonómicas. Me temo que eso mismo piensan en Vox. Y me temo que muchos de los que votaron a esta señora piensan exactamente eso, que fue un error monumental y que se ha marcado un punto de inflexión para Vox en todo el país ya que las encuestas hablan de una caída libre en intención de voto respecto a esta formación política. Dice Olona que la imagen que se le trasladó sobre las expectativas electorales fueron confusas. No dice que las que ella trasladó al electorado fueron falsas del todo. Eso de quedarse y trabajar duro para los andaluces se quedó en agua de borrajas. Tal vez su discurso grueso y frentista, tal vez su política de tuit ruidoso, y la lucha sin cuartel con o sin razón intentando deslegitimar un Gobierno legal (puede no gustar, pero es legal y democrático) han fracasado frente al de un candidato (hoy, presidente de la Junta de Andalucía) conciliador que no promete desde el populismo más barato. Tal vez se pasó de lista la señora Olona después de escuchar a todos aquellos que le dijeron que ella era lo más de los más en política cañí, la lideresa que España necesitaba... sin serlo. Son los mismos que, ahora, le dan la espalda. Macarena Olona está políticamente abrasada, muerta. Macarena Olona es a Vox lo que Pablo Iglesias a Podemos. Porque Olona está destrozando todo lo que tiene cerca y el daño que hace a Vox, desde hace semanas, es irreparable. Igualito que Iglesias en el caso de Podemos.

Lo único cierto es que Olona ha insultado a los andaluces (sobre todo a los votantes de Vox). Se presentó y, al no conseguir lo que esperaba, salió pitando. Lo único cierto es que un partido político no puede potenciar más de la cuenta a los que ansían el poder personal porque, finalmente, lo rompen todo.

En resumen, Olona es lo peor que le ha pasado a Vox y lo mejor que ha podido ocurrir en Andalucía. Que haya salido pitando, digo. Y ya solo queda recordar lo que ella decía en un tuit el 1 de julio de este año: «Valemos lo que vale nuestra palabra».