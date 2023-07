Macarena Olona nos invita a un vino español en un puticlub

La España más casposa no parece tener fin. Yo, que soy indio de la India, jamás había visto nada igual a lo que propone Macarena Olona, ni aquí ni en India. Y es que la señora Olona quiere comenzar su campaña electoral en un local de alterne. Ha dejado en redes sociales un mensaje que dice lo siguiente: «Arranca la campaña en un lugar habitual para políticos. Pero sin hipocresía social. Las consumiciones no se pagarán con dinero público». Esperamos que, al abrir el local para el acto, suene el pasodoble ‘España Cañí’, un evento de estas características sin ese temazo sonando y un vino español en las copas de los invitados no sería genuino.

Esta señora, diga lo que diga ahora, es ultraderechista; ha defendido ideas completamente opuestas a lo que dice tener como cierto en la cabeza de un tiempo a esta parte. Es ultraderechista y ha negado que la violencia de género exista; es ultraderechista y ha dicho cientos de veces que la inmigración representa un enorme peligro para todos nosotros. Es una ultraderechista de manual. Pero nos ha salido graciosa la señora Olona. Dice que un puticlub es un lugar habitual para políticos como si ella misma no se dedicase a eso, a la política. Dice esto y otras cosas que ya sabía cuando ella se sentaba en su escaño, que ya sabía y no denunció. Esta mujer ha perdido toda la credibilidad y resulta un esperpento.

Sólo hay una cosa peor que un ultraderechista fanático: un ultraderechista fanático que reniega de lo que es y trata de parecer una persona equilibrada, centrada y sensata.

Caminando Juntos es el partido político de Macaranea Olona. En realidad, Caminando Juntos es la propia Macarena Olona y va a cosechar un resultado lastimoso. No puede ser de otra manera. Los españoles no son tan idiotas como cree esta mujer. Todavía saben distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo decente y lo indecente, entre un político y una puta, entre una ganga y una estafa. Eso sí, les sigue divirtiendo saber que el mundo está llenito de estafadores disfrazados de cualquier otra cosa.