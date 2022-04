Macarena Olona tiene cara de alicantina más que de otra cosa

Macarena Olona tiene cara de presidenta de la Junta de Andalucía, según Santiago Abascal, su jefe de filas.

Igual tiene cara de eso (no lo creo, pero vaya) aunque no tiene cara de andaluza porque no lo es. Igual tiene cara de presidenta de la Junta de Andalucía aunque no la he visto yo los últimos años defendiendo los intereses de los andaluces ni preocupada por la política andaluza. Tal vez el señor Abascal vea a la señora Olona como la próxima presidenta de Andalucía, tal vez, pero debería decirle al oído que si quiere hacer algo por los andaluces no puede sentarse con Marie Le Pen y quedarse tan ancha porque esa señora quisiera impedir trabajar a los españoles en el campo francés y no quisiera ver un camión con productos españoles cruzar la frontera. Igual los andaluces descubren que la señora Olona defiende la desaparición de las Autonomías españolas (aunque se presente a la presidencia de una de ellas, algo que solo un cínico extraordinario puede hacer sin que se le caiga la cara de vergüenza) y les da por no confiar en ella.

La señora Olona, con cara de presidenta andaluza o sin ella, dice que han espiado poco a los independentistas catalanes. La señora Olona parece querer decir que si a ella le espían, da igual, que en democracia eso sirve y se justifica si la causa es noble. Miente esta señora. Si le pusieran un micro en cada maceta de casa, o en las mesas de los restaurantes en los que come con sus colegas de partido, o debajo de su cama, eso de espiar le parecería una vergüenza imposible de aceptar por nadie en su sano juicio. Ni siquiera los independentistas catalanes (señora Olona, usted no está más enfrente de esos sujetos que yo, se lo garantizo) merecen ser espiados en democracia. Otra cosa es que que no te guste es un sistema democrático y sí te agrade espiar convirtiendo el país en otra cosa. ¿Espiaría a los andaluces que no piensan como ella?

“Poco les han espiado” dice la señora Olona refiriéndose a algunos políticos españoles (lo son aunque ellos no lo sientan así y a nosotros no nos gusten un pelo). Ay, cuánto daría yo por conocer lo que se dicen ustedes en las reuniones que mantienen para trazar planes con los que ganar elecciones. Pero estaría muy feo y no creo que ni yo ni nadie deba saber esas cosas. Por sentido democrático y por higiene mental.

Señor Abascal, lamento comunicarle que no veo yo cara de presidenta de Andalucía a la que será su candidata. No, no lo veo. Me temo que se va a tener que conformar con una vicepresidencia y alguna consejería. Eso con suerte. Si no la tienen, ya veremos lo que dura en su escaño andaluz la señora Olona. Quizás se le pusiera cara de presidenta de Castilla La Mancha y saliera pitando. Es lo que tiene no ser andaluz, ni sentirse andaluz, ni conocer Andalucía. Es lo que tiene.