Madrid es lo guay, los demás, de provincias

En las pasadas elecciones un distinguido elenco de personalidades de la cultura y la universidad se sumaron a la estrategia de la ceja que ya pusieron en práctica en tiempos de Rodríguez Zapatero y eso que entonces no se cernía sobre nosotros la terrible sombra del fascismo made in siglo XXI. Por tanto, ahora, con mucho más motivo. Casi todos eran de Madrid, al menos mis colegas de la universidad, me repasé los nombres en su día y, salvo que se añadieran otros después al No Pasarán del manifiesto, no vi a nadie de las universidades de Sevilla y eso me extrañó porque de PSOE hay mucho en las dos universidades públicas de la capital de Andalucía, dicho esto con permiso de Málaga que ya se sabe que es la capital in pectore.

Madrid es Madrid por mucha autonomía que haya y por mucho mundo digital que elimine las distancias. Yo anhelo una España sin tantísimo Madrid, en eso me gusta en mayor medida Estados Unidos, donde Washington es como una más y no desde luego la más, no, es una ciudad relativamente cómoda, algo más grande que Sevilla pero no mucho más, y no tiene nada que ver en dimensiones ni en follones con Nueva York, Los Ángeles, Chicago o San Francisco. Lo que más -uy, cuánto más estoy escribiendo- me gusta del cine gringo es que disemina las acciones de las películas por diversas de sus ciudades para que conozcamos mejor a gringolandia que a España. Nosotros solos nos bastamos para no conocernos con esto de las historias por autonomías, una barbaridad científica que nada tiene de científico, pero por si acaso ahí está EEUU para recordarnos que, de Madrid al cielo, nada, de Madrid a Sevilla y tiro porque me toca.

Todavía no nos hemos librado del todo de la costumbre del cine franquista: no sólo estaba Madrid por todas partes -y un poco Barcelona para que no se enfadara, inútil empeño- sino que se rodaron cintas con Madrid como protagonista. La verdad es que Madrid es Madrid, en los firmantes de los nuevos manifiestos de la ceja que ahora ha heredado Sánchez -aunque la ceja sigue ahí, alentando a su discípulo, veremos hasta cuándo- todos o casi todos no sólo habitaban en Madrid sino que bastantes de ellos, los más famosos, lo eran porque se habían pasado por Madrid bastante tiempo o porque frecuentaban la capital de los escasos impuestos.

Esto ha cambiado poco en relación con el tiempo y las circunstancias transcurridas. El Senado es un cementerio de elefantes para los políticos andaluces, si bien es verdad que también lo fue la Junta de Andalucía socialista que yo conocí como trabajador de ella. He tenido jefes con un curriculum lastimoso que, como no sabían qué hacer con ellos, les premiaban los pocos servicios prestados al partido con una ocupación en el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), por ejemplo. También Sevilla es una capitalita, la menos desarrollada de la UE entre sus iguales o semejantes, la que menos fuerza cuenta entre la que se llamaba antes clase dominante (¿existe?). Y, claro, así nos va. Madrid no tiene que moverse de su sitio porque como está en el centro representa la virtud. Nosotros nos hallamos abajo y, como dicen las mujeres en el mundo laboral, si ellas tienen que esforzarse mucho más que los hombres para que les den poder, Sevilla es que tiene que emigrar para lograrlo, siquiera sea para firmar manifiestos antifascistas escritos con las cejas del puño oxidado y la rosa marchita y sin espinas, lo voten o no lo voten los electores. «La democracia es una superstición, basada en la estadística. Toda la gente no entiende de política, como no podemos entender todos de retórica, de psicología o de algebra”, declaró Jorge Luis Borges en 1976 a Fernando Samaniego en El País, de Madrid.