Maduro, el eterno diablo

Haga lo que haga el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las elecciones de hoy se presentarán ante los ciudadanos del mundo como un fraude. El poder y sus medios de comunicación lo tienen claro: este señor y su antecesor, Hugo Chávez, son dos gorilas rojos, tiranos y asesinos a los que hay que descabalgar como sea y se ha intentado de todas las maneras posibles. Cuando estuve por primera vez en Venezuela en 2002, formando parte de una comisión de profesores universitarios asesores, nos quisieron poner guardaespaldas porque había unos movimientos huelguísticos empresariales contra Hugo Chávez y su gobierno y el país estaba al borde de una guerra civil. Rechazamos la propuesta porque íbamos dispuestos a hablar con los dos bandos en conflicto, no éramos indiferentes al proceso pero no militábamos en partidos, éramos observadores.

Poco después, cuando estábamos de nuevo en España, llegó el intento de golpe de Estado contra Chávez que finalmente fracasó. Se veía venir porque en 2002 yo estaba en mi habitación del hotel viendo cómo en los canales más influyentes de TV los locutores y periodistas llamaban a los militares al golpe de Estado y en el barrio de Miraflores -de alta clase social- unos militares se hallaban conspirando claramente en uno de sus chalés para quitar de en medio al presidente electo y requeteelecto porque hay que ver la cantidad de votaciones a las que se sometió, todas fraudulentas, por supuesto, el cabrón no hizo nada bueno y menos mal que se murió, en su momento Jiménez Losantos le deseaba toda clase de males incluyendo la muerte desde la emisora de la Iglesia, nada menos. Ahora la Iglesia venezolana no ha desautorizado las elecciones de hoy pero eso da igual, la Cope ya lo ha hecho por activa y por pasiva en su línea editorial y de programación.

Todas las elecciones en Venezuela han sido un engaño y por supuesto la de hoy también, según estimamos en Occidente, incluida la UE que repite lo que le digan desde Estados Unidos. Ha sido invitada para que vigile los resultados pero no puede ir, no sea que resulten unas elecciones limpias y deba reconocerlo. El pescado está vendido. Mira que han existido en América Latina elecciones fraudulentas y dictadores sanguinarios -colocados por Estados Unidos- que han gobernado fieramente y se han muerto tan tranquilos en sus camas; mira que llegó a España a finales de los años 50 el presidente Eisenhower para respaldar a Franco y sacarle las bases militares; mira que, salvo las recientes elecciones, se ha dado una abstención altísima por sistema en los propios EEUU, mira que en España, por ejemplo, el referéndum sobre la llamada constitución europea sufrió abstención..., pues nada, hoy en Venezuela la gente no ha ido a votar porque está harta de Maduro y por tanto hay que eliminarlo.

La Conferencia Episcopal Venezolana, hasta ahora alineada con la agenda de violencia política de la oposición más partidaria del derrocamiento del chavismo, se ha pronunciado por la participación electoral. Cuando se nos habla de aquel país, se calla sistemáticamente todo el contexto en el que sobrevive, en lo que se refiere al bloqueo que de su propio dinero está llevando a cabo EEUU a nivel mundial. No se le dice a la gente que, cuidado, que Rusia, China e Irán están apoyando a Venezuela y seguir con esa escalada militar y de guerra sucia puede ser peligroso para toda América. No, nada de eso, la cuestión es bien sencilla: sin ignorar todos los fallos y corruptelas de los chavistas, lo cierto es que a esos malnacidos no se les perdona nada porque no son de los nuestros, quieren controlar su petróleo, su litio, su coltán y su oro que antes eran nuestros (desde luego de España no). Y eso de ninguna manera se puede tolerar, por tanto, el mensaje periodístico que vamos a recibir en su mayoría va a ser que aquello es una pantomima electoral, es decir, otra vez como con Evo Morales, un nuevo intento de golpe de Estado. La doble vara de medir de Occidente. Prefiero que se hable claro y punto y que no se utilicen conceptos tan serios y sagrados como democracia o libertad para ocultar intereses sencillamente mercantiles. Y España dejando a aquel país hermano en manos ajenas. Desde luego seguimos siendo unos cantamañanas y unos peleles sin personalidad propia. Hasta Thatcher protegió en 1998 a Pinochet cuando estuvo en Londres y no se lo entregó a Baltazar Garzón para que lo juzgara por genocidio.