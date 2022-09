Mairena, siempre jonda

Ayer pasé el día en Mairena del Alcor, un pueblo que llevaré toda mi vida en el corazón porque cuando decidí afincarme allí me dieron quizá más cariño del que merecía. Los maireneros, sí. Siempre me sentí querido y apoyado y solo me fui porque necesitaba cambiar de aire y vivir cerca de donde crecí, Palomares del Río. Elegí la Puebla del Río por estar solo a diez minutos de Palomares y porque este pueblo siempre me gustó. Me sigue gustando y lucharé por seguir aquí, aunque se ha puesto difícil la cosa. El cantaor Manuel Castulo me pidió que estuviera ayer en El Cine, el restaurante de Mairena, para acompañar a unos amigos zamoranos y vallisoletanos, y no lo dudé lo más mínimo. Era una buena oportunidad para saludar a buenos amigos, como Francisco y Juan Castulo, o el guitarrista Antonio Carrión entre otros. También a Jesús Gavira, el célebre escultor del flamenco. Tras un almuerzo típico de Castilla y León llegó el cante de los Castulo, que me encanta por muchos y variados motivos. Todo un recital de Juan, que suena a fragua decimonónica; de Francisco, el Juan Talega de Mairena; y de Manuel, cuyo cante sabe a vino viejo y a tierra fértil de la vega. Y hasta se arrancó un vallisoletano con todo el arte recordando a Menese, emocionando a Carmen Arjona, compañera del alma y, sin embargo, amiga. Como siempre, Antonio Carrión se dejó las manos en Mairena, el pueblo de sus antepasados, entre los que está Cancuna. Como diría un amigo de Tomares, Domingo Luna, estos ratitos de arte son bocaditos que se le dan a la muerte. Mañana a lo mejor no estamos aquí y hay que aprovechar cualquier momento de felicidad, que se vende cara últimamente. Alguna vez he escrito que Mairena del Alcor es posiblemente el mejor pueblo del mundo para echar un buen rato de cante jondo. Mientras pueda y no me lo impidan los toros de Machacaera, aprovecharé la más mínima oportunidad de romperme la camisa. Nadie me lo va a impedir.