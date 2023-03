Mairena y los ‘gachés’ de su pueblo

En diciembre de 1983, tres meses después de la muerte de Antonio Mairena, se editó un libro, Raíces flamencas de Mairena del Alcor, del doctor palaciego Antonio Rincón Muñiz, que fue criticado por el hermano del maestro, Manuel Mairena, y buena parte de la cofradía mairenista más fanática. Con buen criterio, Rincón destacó en la citada obra que Mairena del Alcor siempre tuvo una buena nómina de cantaores no gitanos, del pueblo, que no vivían del cante. No gustó su demostración que en esa localidad cantaora de los Alcores no solo había cante en la familia Mairena, sino en otras familias: las de Diego Manolete, Curro el de las Albinas, Coquilla o Cancuna, por citar solo unas cuantas.

Nunca entendí aquellas críticas al autor, porque el mismísmo Mairena lo dijo en sus memorias (Las confesiones de Antonio Mairena, 1976), escritas por el moronero Alberto García Ulecia: “Mairena ha sido siempre una localidad eminentemente cantaora, no sólo en los cantes gitanos, sino en los cantos populares andaluces”. Y cita a un buen número de cantaores gachés, diciendo que fueron importantes en su formación como cantaor. Destaca a sus buenos saeteros, que en Mairena del Alcor han sido siempre instituciones, como, por ejemplo, el popular Hornerito, un verdadero fenómeno con un estilo muy personal. Y otros como Candilejas, Currero, Antonio el Manta, Antonio Trozo, Manuel Crespo, Juanmi Trozo o Antonio Ortega El Piíto.

Si el propio Antonio Mairena reconoció que no solo fueron fundamentales para su formación como cantaor Manuel Torres, Joaquín el de la Paula, Juan Talega o la Niña de los Peines, ¿por qué siguen dando la matraca los latosos mairenistas? El pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, ExpoFlamenco presentó un documental sobre el pueblo de Mairena del Alcor, el primero de la futura serie Mi pueblo flamenco. Se trata de una serie audiovisual que pretende mostrar al mundo entero el patrimonio flamenco de los pueblos andaluces. El documental lleva miles de visitas de todo el mundo y ha gustado bastante, pero en Mairena ha sido boicoteado por el mairenismo, o parte de él, porque siguen pensando que en ese pueblo solo ha habido un cantaor, Antonio Mairena.

No es cierto, aunque es evidente que Mairena fue la gran figura del pueblo y una de las grandes voces de la historia del cante. Nadie discute esto. Pero no sería justo reducir el cante solo a Antonio Cruz García, por muy grande que fuera. Es como si en Marchena solo habláramos del Niño de Marchena o en Utrera, de Fernanda y Bernarda. No hace falta decir que Antonio Mairena está siempre por encima de los mairenistas, sobre todo de los fanáticos. Él alimentó un poco al monstruo, es verdad, pero todos los mairenistas juntos, que son muchos, se tendrían que subir a la Giralda para ser igual de grande que él. Y ni así.