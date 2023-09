Mal rollo en Lora por los comentarios en redes sociales del ayuntamiento

Están las cosas un poco revueltas en esa localidad de la provincia, según algunos usuarios de redes sociales del consistorio vieron como sus opiniones sufrían la censura del propio consistorio y si eso es verdad, cosa que nunca voy a dudar, es una falta grave para el organismo oficial que no da el derecho de la libertad de expresión a sus habitantes. Se puede dar el caso que algunos comentarios sean de un todo despectivo , mal sonante o insultante, en ese caso si el ayuntamiento tiene toda la razón para que esos insultos no sean publicados. La primera teniente de alcalde y concejala-delegada de Presidencia, Marisol Díaz Funes, ha asegurado que el Ayuntamiento de Lora del Río, y menos el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, no está censurando a ningún vecino o vecina del municipio en las redes sociales oficiales municipales, tal como se ha indicado recientemente.

Desde hace muchos años, inclusive con el anterior equipo de Gobierno, se viene restringiendo el acceso a las redes sociales municipales aquellos perfiles falsos o anónimos y particulares que insultan, injurian, o utilizan palabras despectivas a través de sus comentarios o de iconos, porque además de la libertad de expresión, desde las administraciones públicas tenemos que velar por la armonía y el realce de los valores democráticos evitando comentarios o expresiones malsonantes o insultos en estas redes sociales; lógicamente esto no es censurar, es evitar injurias y expresiones malsonantes en las redes oficiales, acción que realizan todas las administraciones públicas desde el Gobierno de España hasta el último ayuntamiento de España», indicó Marisol Díaz Funes.

Era algo que les comentaba al comienzo de este Mirador de hoy jueves en El Correo de Andalucía. Hay personas que no saben que es la libertad de expresión, caso del cantante José Manuel Soto y sus comentarios de hace algunas semanas. Para ellos le puede venir bien esto: La libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigadas. Como tal, es una libertad civil y política, relativa al ámbito de la vida pública y social, que caracteriza a los sistemas democráticos y es imprescindible para el respeto de los demás derechos. En la democracia, la libertad de expresión es fundamental porque permite el debate, la discusión y el intercambio de ideas entre actores políticos y demás integrantes de la sociedad en torno a temas de interés público. Es por ello por lo que no podemos considerar como democrática una sociedad donde no haya libertad de expresión. Por otro lado, la libertad de expresión es una manifestación real y concreta en el espacio público de otra libertad esencial para la realización personal de los seres humanos: la libertad de pensamiento.

Sin embargo, la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades, fundamentalmente para proteger los derechos de terceros, del Estado, del orden público o de la salud moral de la ciudadanía. Por ejemplo, incurren en excesos quienes hagan propaganda a favor de la guerra, apología del odio, manifiesten intolerancia racial o religiosa, o inciten a la violencia o a realizar acciones ilegales. Esperó que para aquellos de dedo fácil lo piensen antes de lanzar el comentario. Las redes sociales municipales del Ayuntamiento de Lora del Río siempre han destacado por sus viralidad y su alta respuesta de comentarios y reacciones de los vecinos y vecinas que a diario siguen toda la información que se sube a estas redes sociales; muchos ayuntamientos, de todos los colores políticos, tienen restringidos los comentarios y respuestas en sus redes sociales, pero el Ayuntamiento de Lora del Río no lo hace, puesto que fomentamos la participación de los vecinos de los estamos muy orgullosos, teniendo en cuenta que existen una normas básicas de no permitir insultos e injurias utilizando cualquiera de los recursos disponibles en estas redes sociales. Creo que en Lora o en cualquier pueblo o ciudad, las redes se utilicen como algo que beneficia a todos y que sirvan para mejorar la sociedad en la que vivimos