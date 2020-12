Mala, que peco, Irene, ¿qué hago?

Este diario no tiene perdón, ¿qué diría nuestro fundador, el Cardenal Marcelo Spínola, si viera las fotos y el vídeo de la cantante Mala que pululan por su espacio digital? ¿Y ahora qué hago yo, Irene Montero? ¿Miro o no miro? ¿Veo o miro? ¿Veo u observo? ¿Pecaría por eso? ¿Sería un machista por ello?, ¿cometería un micromachismo si le echo otro vistazo a un cuerpo que canta mejor que la voz que contiene?

No uso redes sociales así que no pude ver el incendio de Instagram con las poses de Mala porque ahora se dan a menudo incendios en las redes sociales, Juan Luis Pavón cuando escribe en este diario sobre los puestos de trabajo que hay disponibles no se refiere a la cantidad de brazos nuevos que van a precisar los ciberbomberos de aquí y de allá. “Cuando un monte se quema algo suyo se quema, señor conde”, dijo en mis tiempos el viñetista El Perich. Ahora se dice: “Cuando una red se quema algo suyo se quema, señor Zuckerberg”. Y es que si la fe mueve montañas la pasión mueve continentes y las redes son sitios de lujuria que nunca cierran por pandemia.

Me encontraba limpio de mancha cuando, hala, va El Correo y me enseña a Mala, la tentación no vive arriba, vive muy cerca de esta columna, un poquito de caridad con los viejos verdes, por favor, que a poco que no pueda uno evitar cumplir con lo ordenado por la naturaleza -que, entre otras necesidades, consiste en recrearse con la vista de las hembras al igual que ellas se recrean con ellos- te crucifican las hembristas y/o el nuevo puritanismo laico-progresista. “Por una mirada, un mundo, /por una sonrisa, un cielo, /por un beso... ¡yo no sé/qué te diera por un beso!”, escribió Bécquer. Pues por una mirada me puedo condenar doblemente: por machista y por pecar de deseo. Yo ni recordaba quién era Mala y ahora ha resucitado pero no por su música sino por su anatomía. En mala hora me enteré de la existencia de Mala. O en buena, depende de cómo se contemple el acontecimiento.

Nada más vi a Mala en la pantalla de mi móvil, mis ojos se salieron de sus órbitas y se quedaron pegados al cristal. Como pude, a tientas y a voces, tuve que llamar a los bomberos y al 061, no para que apagaran mi fuego interior que de eso me queda poco, ya no tengo gasolina ni para un mechero como los que utilizaba mi padre que fumaba más que un carretero; tampoco tengo apenas mecha pero no se olvide que “antes pierde el viejo la sesera que la sementera”, afirma el refrán. Llamé para que despegaran mis óculos de la pantalla y los regresaran a sus pagos.

Me gustaría que las dos grandes ideólogas del feminismo patrio, Carmen Calvo e Irene Montero, no sólo me aconsejaran qué hacer en estos trances sino que me perdonaran por haber caído en la tentación. De penitencia les sugiero que me castiguen a ver mil veces las películas de Julia Roberts, los filmes beatos de Nicolas Cage o los propagandistas de los hebreos.

Hasta los concilios de Nicea (siglo IV) y de Éfeso (siglo V) se dice que no decidió la Iglesia concederle alma a la mujer y eso que las primeras veneraciones no fueron para santos sino para santas. Otras voces afirman que eso es un rollo pero no es un rollo que siempre nos han dicho a los hombres que las mujeres son unas fuentes de pecados. Bueno, ya se lo decían a Adán que sin embargo terminó agarrando la manzana del conocimiento ante el cabreo del poder porque el poder se cabrea cuando el pueblo tiene conocimiento, por eso lo manda a Instagram a ver a Mala. Te diré una cosa, buena mujer: canta y disfruta de tu cuerpo y de tu alma que te lo has ganado, luce esa corporeidad que luego todo se arruga y se desploma, espanta a los moscones de tu vera y rechaza a los machos cabríos, no eches cuenta de críticas ni de previejos como yo, que todo te vaya de perlas y que cubras los recuerdos de quienes tuvimos tiempos en los que existía el esplendor en la yerba. Y gracias por hacerme pecar, cuando te llegue la decadencia -que ya pasas de los 40- acéptala con orgullo y mientras tanto que salga el sol por Antequera.