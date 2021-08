Málaga contra Sevilla

La edad y la experiencia en el periodismo es lo que tienen, que te permiten dos factores fundamentales: uno, recordar -hay que aprovechar porque la memoria se va apagando- y dos, comparar. Lo de Málaga con Sevilla y contra Sevilla -que no al revés- lo viví a partir de la pre-Expo 92. Yo era responsable del Gabinete de Comunicación del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ése al que le han tenido que cambiar hasta el nombre por los follones que hubo dentro y que tanto han afectado a antiguos compañeros que tuve allí porque yo me marché a la universidad en 1991 con una excedencia de diez años. Excelentes y honrados compañeros que al final no tenían culpa alguna pero que el dedo nervioso de la señora Alaya los señaló con excesiva ligereza. Uno de esos compañeros se me murió de cáncer estando imputado y no había hecho nada. Otro me decía: “Ramón, mi vida ahora consiste en ir del abogado al psicólogo”. Tampoco había hecho nada, era imposible, al menos estas dos personas eran dos humanistas totales.

Cuando estás en un gabinete de comunicación de una institución que llevaba un gran peso de la organización de la Expo hablas con muchas personas y te llegan noticias por todos lados. Yo visité la Expo más veces mientras la estaban edificando que cuando estaba en activo, iba para llevar a periodistas españoles y extranjeros a ver la marcha de las obras. Cuando la inauguraron sólo acudí tres veces y por motivos de trabajo o compromisos. ¿Pocas? Sí, no vi nada de ella con detalle, me subí en el tren monorraíl -que gran desperdicio para haberlo reutilizado- y poco más. ¿Por qué? Porque si ahora soy un gilipollas entonces era cinco o diez gilipollas a la vez y me creía ese prejuicio tan progre de que habíamos ido a América a ejecutar indios en plan genocida, por tanto, en 1992 no había nada que conmemorar. ¡Qué gran sabiduría aporta el tiempo y el pensamiento! ¡Me ha quitado numerosas gilipolleces de la cabeza!

Los técnicos expertos en economía y empresa que iban y venían a Málaga me contaban el mal ambiente que había contra Sevilla, la agresividad. Era por el porrón de dinero que le había caído en suerte a la capital de Andalucía -otro factor, la capitalidad, que le picaba a Málaga y a toda Andalucía-. Málaga siempre había tenido una especie de obsesión contra Granada, pero se la traspasó a Sevilla y diversos políticos aprovecharon la ocasión para sacar tajada. Estas cosas echan con facilidad a los ciudadanos a pelear y calan hasta en los ambientes más cultos. Estando yo como profesor en la Universidad de Sevilla no ha habido ninguna vez en la que haya acudido a Málaga que, con más o menos intensidad, no se me haya lanzado un dardito con el asunto de mi procedencia sevillana. Cuando estaban haciendo los metros, me decían que el de Málaga terminaría primero. En Vila Real do Santo Antonio, un señor me llamó la atención porque el desaparcar casi le doy a su coche. Como entonces no había matriculas europeas y yo llevaba placa de Sevilla, me espetó: “De Sevilla tenía que ser”.

En 2019 un profesor de la universidad de Málaga me dijo que él creía que la ciudad andaluza con más visitantes era Málaga pero que se había enterado de que era Sevilla. Todos estos detalles -y otros que me reservo- enturbian las relaciones de los ciudadanos. A mí me parecían auténticas simplicidades, cosas de las envidias entre vecinos similares en tamaño. Estaba harto de decirle a algunos malagueños que se miraran en Barcelona o en Valencia, no en Sevilla que somos de secano y es otro concepto de ciudad. Pues nada, Málaga ha ganado mucho con su trabajo, no lo dudo, pero también le ha ido de perlas masacrando a Sevilla, tan de perlas que, con el PSOE en la Junta, como el voto de Sevilla lo tenía asegurado y ya habíamos tenido bastante con el 92, vamos a contentar a Málaga que es del PP.

A partir de ahí, entre los olvidos de Madrid y el rayo que no cesa de Málaga, más la poca fuerza que tiene la clase dirigente sevillana, si la hubiera, Sevilla sin barrer para que esté como debiera estar. Es que como Sevilla es la capital por eso nos lleva delantera, dicen desde Málaga. Uno, ¿qué ventajas hemos tenido desde 1992 por ser la capital de Andalucía? 2. Sevilla es la capital, pero Málaga tiene el mar y a la gente le ha dado por el mar, si lo que hoy domina es la tecnología con sus proletarios jóvenes digitales, se les coloca una ciudad con buena temperatura y el mar y allá que van a celebrar eternamente el carpe diem. Con todo, el Parque Tecnológico de La Cartuja es el que más ha crecido en España en 2020 .

Hace ya bastantes años que no me tomo a choteo lo de Málaga. Y fue porque me di cuenta de que no hace falta pedir desde Málaga o venir desde Málaga a Sevilla para que te tengan en cuenta en la Junta. Sucedió con motivo de lo que me narró un destacado profesor de la Universidad de Sevilla que presentó un proyecto de investigación y le dijeron que tenía que contar con la Universidad de Málaga cuando no había necesidad de ello. Luego me han llegado otros hechos como inversiones paradas para que Málaga no se molestara. Eso son ya palabras mayores.

Lo peor de todo es que teníamos un PSOE que “pasaba” de Sevilla y ahora tenemos un PP malagueño instalado en la Junta de Andalucía, si los sevillanos no estuviéramos tan inocentemente convencidos de que vivimos en lo mejo der mundo esto nos debería preocupar muchísimo. Por supuesto, el señor Juan Espadas no debió meterse con la torre que quiere construir Málaga -siempre hace lo mismo, Sevilla tiene eso, yo también, va a rastras- pero de ahí a dormirnos en los laureles va un abismo: Sevilla debe lograr que nadie le haga sombra ni consentir que Málaga vaya por ahí vendiendo esos informes parciales de la antigua Unicaja proclamándose capital económica mientras su PIB no supere al de Sevilla. Esa capitalidad fue el invento que Manuel Chaves y Braulio Medel se sacaron de la manga como premio de consolación para la que indudablemente es una ciudad relevante y en claro crecimiento. Pero no tanto.