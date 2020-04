Málaga solidaria

Mientras cantábamos y hacíamos toda clase de aspavientos para desahogarnos y llamar la atención, un grupo de investigadores en Málaga diseñaba contra reloj un respirador que ya está homologado y se puede producir en cadena no sólo en Málaga sino en otras partes como Sevilla.

En solo tres semanas, profesionales de los hospitales universitarios Regional y Virgen de la Victoria, de Málaga, científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), e ingenieros de la Universidad de Málaga (UMA), a partir del diseño original del cirujano cardiovascular del Hospital Regional, Ignacio Díaz de Tuesta, han llevado a la práctica una verdadera acción solidaria que nos va a beneficiar a todos pero que ha dejado en ridículo a Sevilla como capital del sur del sur de Europa. Yo al menos lo siento así, una universidad que ni existía en los años 70 del pasado siglo, cuando yo era estudiante, ha logrado lo que otras con más de 500 años no han alcanzado.

La Junta de Andalucía ha corrido para hacer suyo el trabajo y me parece bien, es la obligación de los políticos, pero ha sido Fujitsu quien ha puesto sus instalaciones en el Parque Tecnológico de Andalucía a disposición de los inventores para que el respirador pueda llegar a cuantas camas de las UCI sea posible. 50 unidades semanales se suministrarán a los hospitales, según anunció la Junta de Andalucía. El plan de industrialización contempla hacer al menos 300 unidades en Jaén, Sevilla, Málaga y Cádiz. El respirador tiene un coste aproximado de 600 euros y se fabrica en alrededor de dos horas.

La magistral e inquietante crónica periodística que de su terrible experiencia con la pandemia COVID-19 ha escrito el periodista y novelista, Premio Ateneo de Sevilla, David Tejera –conocido por el gran público por haber sido pareja de la reina Letizia- pone los pelos de punta y nos hace comprender la tremenda importancia que encierra el respirador de Málaga y cómo ese trabajo intenso de competentes investigadores es la solidaridad verdadera. Comprendo que cada cual hace lo que puede, pero me van a permitir que arrime el ascua a mi sardina: quien está definiendo el concepto de solidaridad es la ciencia y el trabajo investigador y tecnológico, sin él, esta pandemia se adueñará del mundo, tarde o temprano. Ésta u otra.

Está tan castigada la investigación en España –mucho más la especializada en Ciencias Sociales y Humanidades- que es necesario que el gran público aplauda continuamente a quienes, sin mirar nóminas ni horas extras, ni siquiera sueldos porque hay quien no cobra o que cobra una miseria, están ahí, horas y horas, trabajando para que otros seres tan sacrificados como son los sanitarios, apliquen los frutos de los desvelos científicos.

Dos cerebros privilegiados de las Humanidades, Nuccio Ordine y Edgar Morin, hablaban en El País sobre cómo la ciencia está demostrando que en tiempos de crisis especialmente graves los humanos se unen de manera intensa porque, en estos momentos, numerosos laboratorios de todo el mundo trabajan en red, sin descanso, para hallar remedios definitivos contra el virus.

Sé que cuando toda esta pesadilla haya terminado los ciudadanos volverán a sus asuntos y sólo se acordarán de Santa Bárbara cuando vuelva a tronar. Sin embargo, los científicos seguirán en contacto con ellos mismos, luchando contra viento y marea para seguir ejerciendo la vocación que, por fortuna para todos, los posee. Una vocación gracias a la cual un grupo de incansables han elaborado en Málaga el respirador solidario que salvará vidas. Les recuerdo los versos de Bertolt Brecht: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. /Hay otros que luchan un año y son mejores. / Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. / Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.”. En estos últimos sitúo yo a los investigadores de Málaga y a todos los del mundo, sean de ciencias o de letras, y a todos los creadores indomables, sean de arte, literatura, música., etc. Y al decir todos me refiero a mujeres y hombres, por supuesto, no me gusta forzar el lenguaje.