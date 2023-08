Malas cabecillas en Las Cabezas

La Yerbabuena de Las Cabezas de San Juan es uno de los festivales históricos de la Andalucía flamenca. Creado por Pedro de Miguel y el pintor local Juan Brito a finales de los sesenta en colaboración con el crítico Miguel Acal y el guitarrista lebrijano Pedro Peña, entre otros flamencos de fuste como Lebrijano, llegó a ser una referencia de buen flamenco en la provincia de Sevilla, un clásico del verano jondo. Como suele ocurrir, cuando se fueron quienes lo habían mimado empezó a dar tumbos. Sin embargo, con el buen alcalde Francisco Toajas la cita tuvo un momento de pompa y se dieron homenajes importantes como por ejemplo a Antonio Murciano y Fosforito. No entendí nunca que este mismo alcalde le diera un cambio al festival y acabara con el modelo tradicional, creando otro muy distinto, buscando escenarios grandes para miles de personas y que hubiera un beneficio económico importante para niños discapacitados del pueblo. Loable motivo, desde luego, pero lo de llevar a estrellas mediáticas al festival a cambio de darles la preciada Yerbabuena de Plata, como se hizo con Miguel Poveda y se iba a hacer este año con Sara Baras, es un absoluto despropósito.

Que esto dejara un beneficio económico para tan loable labor social era algo estupendo, sin duda, pero no era de recibo que se utilizara el galardón como moneda de cambio. Ni Miguel Poveda ni Sara Baras son artistas que encajen en el espíritu jondo de La Yerbabuena, por muy estrellas mediáticas que sean y por muy de capa caída que esté la cita. Pero si se le pidió a Sara Baras que actuara gratis con su compañía, lo que no era tarea fácil, y aceptó, el hecho de que la nueva corporación municipal haya querido volver al modelo antiguo y a la Plaza del Cristo de la Veracruz, suspendiendo lo de la bailaora de San Fernando, que iba a recibir la Yerbabuena de Plata, es verdaderamente inexplicable. Incluso se le encargó el cartel al gran pintor Juan Valdés, que es una institución. Personalmente soy más partidario del modelo clásico, con carteles nada comerciales, y me gustan más La Macanita, José Valencia y Pastora Galván, que Sara Baras o Poveda. Además, rectificar es de sabios y han vuelto a apostar por la esencia, pero parece que las cosas no se han hecho nada bien. Lo de arreglar un error con otro no es nada flamenco. Y ojalá lo de la señora Baras se arreglara bien, que lo dudo.