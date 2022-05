Maldades del PP que ya no cuelan

Pedro Sánchez o nos regala a todos un piso libre de cargas o va a tener que agarrar el coche y de nuevo recorrer España para decirles a los de su partido y a los demás ciudadanos lo equivocados que estamos con él. Debe pensar que en lugar del listillo que es, estamos ante un hombre incomprendido al que la historia absolverá. Yo ya lo he perdonado, un narcisista con palmito y pico de oro llega al poder con frecuencia en cualquier país, son los que más dan el pego y lo siguen dando porque este señor quedará el segundo en las próximas elecciones, como poco, sin hacer nada, sólo diciendo que es del PSOE, que es de izquierdas, que vienen los fascistas y que ha hecho mucho por la igualdad. Es cierto, ha hecho mucho por la igualdad: ahora somos mucho más mediocres que antes, somos más iguales en mediocridad y cualquier papanatas hace un reloj o se sienta en una poltrona a gobernar.

Como le saltó el escándalo de los servicios secretos ha levantado unas cuantas cortinas de humo inmediatamente: las menstruaciones dolorosas, una petición a la OTAN para que coloque bases rodeando a Marruecos no sea que nos invadan como Rusia a Ucrania; a ello se le suma su diario, El País, con nuevas, asombrosas, increíbles y escandalosas revelaciones contra el PP. “Pasen y oigan, señoras y señores, al señor Villarejo y a la señora Cospedal hablando de otra libretita”.

Nada de eso cuela ya entre millones de españoles. Ni la invasión de Vox desde dentro, ni la de Marruecos desde fuera, ni la corrupción pasada de un partido a la vista de lo que ha hecho y hace el PSOE delante de las narices de todos y con dos expresidentes de Andalucía en el banquillo. ¿Eso es lo que tiene Sánchez en Madrid y Espadas en Andalucía para que los voten? Estoy de adoctrinamientos contra el fascismo de Vox hasta ciertos lugares somáticos que no quiero mencionar por decoro. ¿Qué creerán que va a hacer Vox? Si Vox existe es porque existe el PSOE, no al revés, y eso es muy triste, el PSOE fue un partido creado para defender a los menos agraciados en esta vida del lobo que es el hombre para el hombre, defenderlos desde la justicia, no desde el buenismo y la caridad, pero el actual PSOE ha ido uniéndose a la manada de lobos poco a poco hasta llegar a estos tiempos en que su estrategia ha sembrado algo que muchísima gente no tolera: la incertidumbre, la confusión, la falta de señas de identidad. Es que ya no sabemos ni qué es ser español hoy y, vamos, ni tanta unidad de destino en lo universidad como decía Franco, ni tanto caos como el actual. España es un país caótico y eso no es bueno ni para el cuerpo, ni para el alma ni para la actividad diplomática, empresarial e inversora nacional e internacional.

Busquen, busquen escándalos por ahí que tienen que ser gordísimos para que la gente mire para las siglas PSOE. Y si aparecieran esos escándalos del PP puede que tampoco lograra Sánchez mucho, o se iría el voto a Vox o el personal se quedaría en su casa en sus asuntos.