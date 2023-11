Maldito, di lo que yo te diga

Es inaudito lo que escucho a veces en medios de comunicación de uno y otro bando en esta guerra civil sin fusiles en la que vivo. El otro día, tras las protestas contra la amnistía a los catalanes separatistas decidida por el PSOE, una radio vocera de este partido a la que he citado varias veces, enfocaba la noticia con el titular “la Junta se niega a condenar las manifestaciones contra el PSOE”. La Junta no condenaba explícitamente pero lamentaba la forma de protestar a través de su portavoz y declaraba que no era partidaria de esos comportamientos. Pues no, no le era suficiente al medio, pretendía que se dijera lo que a él le convenía para que sus señoritos le aplaudieran y de camino le aportaran dinero en publicidad oficial o desde empresas públicas o privadas amigas.

Una vez más me pareció chocante aquello, la realidad le estaba fastidiando a la emisora y al currante -que el pobre tenía que decir lo que le habían dicho que dijera- el discurso mediante el cual persigue no que la gente piense y hable por sí misma sino que lo haga según lo que el medio desee para que el medio sea el mensaje en lugar de limitarse a informar, en lugar de añadir la coletilla “y este no condenó” y “aquel tampoco”. Oigan, dejen a la gente expresarse como deseen, constátenlo y luego que el receptor juzgue e interprete las palabras. Las coletillas de los profesionales audiovisuales son realmente repugnantes cuando se observan hasta la saciedad.

Si hemos de opinar aún más a fondo sobre el tema habrá que decir algo irrefutable. Ya que se empeña usted -currantillo mandado- en decirle al que opina aquello de “danzad, danzad, malditos, al son que a mí me interese para manipular a la gente”, los hechos son estos: el partido que usted defiende está pactando con personas que no han condenado nunca los atentados de ETA y homenajea a sus autores y los deja en libertad con triquiñuelas mil y además se acuesta con incitadores a la ruptura violenta de un país, ruptura que lo puede llevar a la guerra civil, ¿qué carajo haces juzgando a otros porque no dicen lo que tú quieres que digan, las palabras o palabra exacta que quieres que pronuncien?

Esto se ha dicho un millón de veces, yo también puedo ver una intención conciliadora en entregarse en los brazos de un supremacista como Puigdemont hasta el punto de que le está tomando el pelo a ese partido de más de 140 años de historia y ahí andáis, sin dignidad con tal de que no llegue al poder la otra derecha, la estatal, la no separatista, ahora bien, ¿qué respaldo moral tenéis para hacer lo que hacéis y luego exigirle a los demás que hablen exactamente con las palabras y los enfoques que os salga de vuestros intereses? Pero si es que, en este caso, me lo poneis a huevo y eso es irrefutable aunque persigáis hacer hablar a los muertos con vuestros argumentos sofistas.

Después de lo que habéis hecho y respaldado, las protestas de quienes discrepen de vosotros son juegos de niños inocentes. Además, tenéis la osadía de añadir que quienes no condenan tal y como ordenáis están incitando al odio contra el PSOE. Ya salió el odio, esa emoción convertida en ley, ¿quién puede demostrar jurídicamente una emoción? ¿Cómo es posible que se pretenda calificar lo que existe dentro de un cerebro humano si estamos hablando de casi 100.000 millones de neuronas y los mismos neurocientíficos confiesan estar casi en mantillas en cuanto al conocimiento de lo que hacen y cómo lo hacen? ¿Este texto también es de odio? Qué hartura de periodismo manipulador. Y lo malo es que cambio de emisora, me voy a las del PP y tropiezo con otros que insultan a quien les parece para añadir que el ejemplo del mentiroso Sánchez invalida que las personas en proceso de educación se eduquen convenientemente. Pues anda que vosotros rematáis esa mala educación en nombre de la buena educación.

A todos estos profesionales del periodismo nadie les para los pies, las instituciones deontológicas y judiciales no hacen nada al respecto. Si lo hicieran lo llamarían censura. Y lo sería, lo mejor es dejar que se manifiesten como son para que nos eduquen en lo que no debemos hacer.