Maldito vagabundo

Andaba despacio, muy despacio, demasiado despacio. Yo iba de camino al supermercado o a sacar dinero, y él estaba en mi ruta. Me daba vergüenza o tal vez miedo en alcanzarlo, por eso yo también ralentizaba mi marcha. No quería oler sus ropas sucias, no quería ser su sombra y menos verle su rostro oscuro. Pero aún así acabé sobrepasándole discretamente en un soportal. De reojo vi como abría un contenedor de basura hurgando en ella, hasta encontrar una pieza de pan que empezó a devorar mientras se alejaba rápidamente en dirección contraria trastabillando y haciendo eses. Seguí mi camino preguntándome cuántas veces más tendría que sentirme indiferente ante mendigos como éste u otros: los que duermen en cartones de papel a pie de un cajero automático o al amparo de una pared. Y todo vuelve a ser normal y me vuelvo a perder en el laberinto de mis pensamientos. Tal vez un día vea como un contenedor engulla a un hambriento o una pared se derrumbe sobre un durmiente callejero y todavía así siga mirándome el ombligo. Puede también que me siga conformando con estas extrañas treguas que me ofrece este mundo cruel, para que yo siga viviendo en paz sabiendo al mismo tiempo que todo se autodestruye día a día.

Y así voy por las calles de esta ciudad haciendo acrobacias para sortear tantos rincones de gente durmiendo en el suelo, así voy evitando mujeres y hombres pidiendo limosna en la salida de un supermercado o así espero con desasosiego que la presencia de otros necesitados desaparezcan lo antes posible de mi vista, mientras como en la terraza de un bar.

Malditos binomios: supervivencia y egos, los que llegan y los que nunca tendrán lo suficiente, los que se mueven por rutina porque creen conocer el mundo y los que caminan sonámbulos de un sitio a otro porque si no lo hacen van a morir pronto.

Cuando escribo esto la ciudad intenta recuperarse de tantas olas de calor pasadas y, con la sombra de las primeras nubes de septiembre, aprende otra vez a crear matices en sus viejos perfiles de ladrillos y asfalto. La anciana limosnera apostada en la salida del Mercadona, todavía no ha aparecido con su andador y su vasito de plástico esta mañana (tan delgada y tan repeinada con su batita de colores). Ya no he vuelto a ver al vagabundo del principio pero mi ego sigue desinflándose desde entonces: maldito hombre, maldito yo, malditas ciudade