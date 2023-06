Mañana no es Viernes Santo

Por eso, cuando bajes la rampa en la lonja de San Bartolomé no vas a girar a la izquierda para subir por San Felipe y General Chinchilla hasta la alta colina de las Hermanas de la Cruz por calles y cales imposibles de soñar y de existir fuera de Carmona. No sonarán las saetas desde el balcón de la hermandad ni en el recodo al salir a Ramón y Cajal, los cantes más hondos, profundos y desnudos de la Semana Santa andaluza. Ni el triste crepúsculo del Viernes apagará las velas de tu candelería, pequeña delicia iluminada, levantás que vuelan y andar siempre raudo, crujir de la madera y la plata que acompasa el evangelio que llevas escrito de la Pasión en la hora misma del Sepulcro. Mañana no habrá azahar, breve dosis de aroma ideal para Ti, ni sonarán las saetillas del Silencio, estremecidas notas del oboe y fagot con las que esperas la Resurrección del domingo. No te precederán las jóvenes que recuerdan aquella Esclavitud que tejió lo mejor de tu historia, ni marcharás ahogada y sobrecogida entre cirios y capuces morados que callados caminan detrás de Nuestro Padre, que sobre su dorada patena de lirios y cardos abraza la Semana Santa que se duerme en la Vega.