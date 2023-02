Mañana se celebra el Día Mundial de la Radio, las grandes cadenas preparan algo especial, yo como oyente, no me lo pierdo

Se celebrará ya su XII edición. El 'Día Mundial de la Radio' se instituyó en el año 2011, a propuesta de la entonces Academia de las Artes y la Ciencias Radiofónicas de España. A pesar de los augurios tecnológicos, la radio se ha mantenido como medio de comunicación frente a las nuevas tecnologías y soportes y, al igual que le pasó con la llegada de la televisión, la irrupción de internet ha permitido un pulso de fuerza y poder que, aunque no ha ganado, no la ha derrotado. La radio ha cambiado porque ha evolucionado y puede ser que se haya adaptado más rápido que nadie a los nuevos sistemas digitales, al streaming y a los podcasts. Uno de los motivos quizá sea esa cercanía la necesidad de estar constantemente informados o al día que, aunque lo parezca, no es lo mismo. Las radios temáticas se consumen más que las generalistas y se prefieren las que dan información local. Hoy día la radio y la participación, algo que siempre ha existido en el medio, se ha multiplicado, o triplicado, con la llegada de los mensajes, del WhatsApp y de las redes sociales. En la radio, todo cabe. Y eso que su edad media de audiencia no es nativa digital: un público mayoritario que va desde los 35 a los 54 años; un segundo grupo de los 55 a los 64 y un tercero, de los 25 a los 34 años, según informe de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Uno de los éxitos de la Radio es ser precursora de la televisión y de las comunicaciones a grandes masas en tiempo real, pocos son los hogares modernos en los que no hemos tenido y seguimos teniendo uno o varios receptores y dispositivos capaces de acercarnos sus ondas musicales hasta nuestras vidas. La considerada como primera transmisión radiofónica del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906, desde Brant Rock Station, Massachusetts, en la que se pudo escuchar la canción «Oh Holy Night» y unos pasajes recitados de la Biblia. A partir de ahí los sistemas de radiodifusión se fueron extendiendo progresivamente por el mundo, aunque no fue hasta la década de 1920 cuando comenzaron las primeras transmisiones regulares con programas de entretenimiento. Mi buen amigo y compañero durante años en la SER, Gorka Zumeta, comentaba una forma muy importante para captar oyentes a la radio: La radio está obligada a buscar oyentes, a reemplazar a los que se pierden, y a atraer a nuevos a un medio con el que, seguimos creyéndolo, nos convertimos en mejores personas y, por extensión, en mejores ciudadanos. En ello deberían implicarse no solo los maestros, que trabajan casi solos, inalterables al desaliento , sin apenas ayudas; sino también la industria, a la que le va la vida en esto, y también los poderes públicos, que deben velar por una buena educación de las nuevas generaciones, con la que aspirar a la formación de buenos ciudadanos del futuro. Y la radio es el medio perfecto para desarrollar esta labor. Las tres grandes cadenas de radio en España ofrecen mañana a las 12,05 , tras las noticias, un gran acontecimiento, las tres voces emblemáticas de la radio Ángels Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina conducirán una emisión especial simultánea en directo desde la Fundación Telefónica a través de Cadena SER, COPE y Onda Cero. A todos un feliz día mundial de la radio y que esta siga como siempre siendo la compañera habitual de cada día a todos los sevillanos. Sevilla es una de las capitales de España con más tradición en escuchar la radio y se nota cada día. Feliz día de la Radio.