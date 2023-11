Manu Sánchez y el cielo encendido de Sevilla

Hace días volvía desde el Aljarafe (Sevilla Alta) a la urbe. Al meterme en La Cartuja rumbo a Nervión pude ver desde el coche un cielo encendido sobre gran parte de la comarca que circunda a la ciudad y sobre la ciudad misma. Sevilla es más hermosa y habitable ahora que en primavera y no digamos que en el impronunciable verano que no está hecho para personas comunes sino para masoquistas. Es ahora cuando más turistas nos visitan, ahora es la primavera y el verano de muchos lugares en Europa, en el norte de España o en la misma Andalucía, en determinados puntos de la misma Andalucía. Por ejemplo, Punta del Moral (Huelva).

Esas nubes encendidas por el abrazo del sol ya me eran familiares, las veo desde pequeño desde Villanueva del Ariscal, sobre todo. Pero en ese momento debí estar influenciado por algunos de mis recuerdos nostálgicos que se desprenden del paisaje que veo y que me suelen traer a la mente la imagen de mis seres más queridos, los que ya se marcharon para siempre, eso es lo más doloroso, lo que sigo sin aceptar: para siempre. Mi padre no conoció ni la Expo y siempre pienso en él, cada día, más cuando veo las novedades sevillanas que él no conoció. Para mí son claramente insuficientes pero, si las viera él, alucinaría. Tenía el corazón en su terreta alicantina sin dejar nunca la tierra sevillana que lo acogió y en la que me engendró a mí. Amo a su tierra porque él me enseñó a amarla, yo le hablaba de Sevilla cada vez que su curiosidad lo estimulaba a saber algo. Él era bilingüe, jamás le oí ni a él ni a nadie de mi familia valenciano-catalana una palabra sobre independencia, siempre defendí a Cataluña, soy una mezcla y a mucha honra. Por encima de todo me siento europeo.

No suelo hacerlo, detuve el coche a la altura del liceo francés en zona Expo, me bajé y fotografié ese cielo candente, abierto, tan distinto de esa odiosa calima que nos envuelve en verano e incluso ya en primavera. Al llegar a casa y examinar los mensajes del móvil me di cuenta de que varios de los conocidos que tengo registrados en mi agenda habían experimentado emociones similares a las mías: me habían remitido fotos de aquellas nubes casi sangrientas, jirones de fuego en un rinconcito de la interminable factoría metalúrgica que es el universo.

Estoy asistiendo desde hace demasiado tiempo y por desgracia al transcurrir de noticias especialmente dolorosas. Las suelo interpretar con una visión bastante racional, derivada de mi formación académica e intelectual. Pero duelen, duele que no se acaben nunca, al revés, se intensifican. Y cuando el martes pasado el periodista Andrés Mellado me informó a través de su medio, Extradigital, que el humorista, presentador y gran pensador Manu Sánchez había sido objeto de una entrevista en la SER -que me remitía- y que en aquel mismo momento Manu estaba siendo sometido a una intervención más para intentar librarlo de su cáncer con metástasis, me acordé del cielo púrpura que nos cobijó.

Cuánta belleza nos perdemos para centrarnos en asuntos que comparados con lo infinito son totalmente banales. Qué razón tenía Manu Sánchez cuando reflexionó desde su cáncer sobre la fugacidad de la vida y cómo solemos dejar para mañana lo que se debe hacer ya. Entonces recordé que cuando vi aquellas nubes y aquel cielo rico en tonalidades rojizas y azules, detuve mi auto y me bajé para tenerlo conmigo, había hecho lo que Manu Sánchez decía: no dejar pasar aquel trozo de vida candente que la existencia me estaba regalando.