Manuel Bohórquez, ese gran periodista

“Me sentí chungo”, decía hace poco en su columna el excelente periodista y compañero Manuel Bohórquez cuando leyó mi texto Basta de intrusos en el periodismo . Si había alguien en que no estaba pensando cuando escribía sobre intrusismo era en personas como Manuel Bohórquez a quien todos tenemos por maestro del periodismo especializado en flamenco y además alguien que escribe con una ternura infinita, mirando atrás sin ira, abriéndole su corazón a sus lectores, entre los que me encuentro. Manuel nos confiesa algo imprescindible en la vida: cómo se supera uno a sí mismo. Nos enseña el arte de sobrevivir y de vivir, vivimos con Manuel y aprendemos con Manuel y de Manuel, de su madre coraje, de sus vivencias tan ricas, ésas que lo han hecho periodista. “El buen periodista ha de ser, ante todo, una buena persona”. Es la frase, a la que tanto se recurre, de Ryszard Kapuscinski, periodista, escritor, ensayista y poeta polaco, famoso por sus narraciones sobre el continente africano. Manuel es el típico grandullón, noble, sincero, buena persona, que va de frente y encima sabe de lo suyo, es un periodista de raza o, como dicen en América Latina, un periodista empírico. Tal vez por eso no esté ocupando el puesto que merecería en la Bienal o en otra institución relacionada con su especialidad. Manuel se confiesa librepensador y eso es peligroso en un país donde la mediocridad y el cabildeo son un mérito.

Bohórquez ha aprendido periodismo donde siempre se ha aprendido: en la universidad de la vida. A mis alumnos les daría yo columnas de Manuel Bohórquez para que completaran sus estudios con lo que esas columnas desprenden: lucha, sufrimiento, estudio, sensibilidad, movimiento. El ser humano no es nada sin el sufrimiento que da fuerzas para otorgarle valor a la vida y sirve para entender a los demás, condición imprescindible del periodista. No tengo apenas raíces en Sevilla ni Andalucía, pero me atrae el flamenco y aprendo con Bohórquez, eso sí, el flamenco de verdad, ése del que habla Manuel, los experimentos están bien para no aburrirse y para ganar dinero adaptándose a las exigencias de las multinacionales del disco, pero en flamenco la esencia está ahí, dentro de él. Waldo de los Ríos y otros “modernizaron” la música clásica sin lograr eclipsarla, el humano se aburre y enfila experiencias nuevas; sin embargo, todo es humo y del pop aflamencado y otras simulaciones estoy hasta la coronilla e incluso me dan vergüenza ajena.

En el colectivo cultural Gallo de Vidrio, que este año cumplimos 50 de existencia y al que accedí en 1973, hemos tenido y tenemos especialistas en flamenco: Carmen Arjona, Miguel Ángel Villar, José Cenizo, Enrique Rodríguez Baltanás... En la azotea del estudio que el pintor Amalio -otro miembro de Gallo de Vidrio- tenía en la Plaza de Doña Elvira -hoy Fundación Amalio- hemos desarrollado reuniones nocturnas a las que hemos invitado al guitarrista Paco Escobar y a su madre la cantaora Eduarda Mendía que en paz descanse. Nadie les decía nada para que cantaran, formaban parte de la tertulia, hasta que ellos solos se arrancaban, espontáneamente. Creo que eso es el flamenco. Inolvidable aquel cante a la luz de las estrellas y con la cara de la Giralda iluminada, mirándonos.

Me emocioné cuando a Manuel Bohórquez se le murió su perro Surco y lo narró en este diario , o cuando escribe esos poemas en prosa que son algunas columnas en las que habla de sus mascotas y de esa manera Manuel ejerce como un periodista que se hace eco de lo que sienten millones de ciudadanos por sus animales de compañía que son además su familia, conozco a algunas personas, además de a Manuel, que así lo consideran.

Desde el punto de vista “técnico”, les contaré a ustedes y le recordaré a Manuel cómo ha funcionado y funciona esto de quién es periodista. El periodismo es una profesión universitaria “nueva”, en comparación con otras. La primera facultad de periodismo la fundó Pulitzer en EEUU a finales del siglo XIX, eso es ayer mismo, teniendo en cuenta que la universidad tiene sus orígenes en la Baja Edad Media. El periodista siempre ha sido empírico, es decir, se ha hecho en la vida, en la calle, con la ayuda de otros colegas experimentados. En España hubo escuelas de periodismo (en Madrid) que hasta 1972 no se “elevaron” al rango universitario. Empezó Madrid, le siguieron Pamplona y Barcelona. En Andalucía, hasta 1989 no tuvimos facultad, la de Sevilla, antes se estudiaba por lo privado en el Centro Español de Nuevas Profesiones, unos estudios que costaban una pasta y dependían de la Universidad Complutense de Madrid adonde había que ir a examinarse.

Cuando las asociaciones profesionales se preguntaron quién era merecedor de ser considerado periodista para entregarle el carné oficial, decidieron que quien demostrara que había vivido del periodismo durante al menos cinco años se le entregaba el carné, aunque no tuviera carrera alguna. Y así se hizo, porque había muchos en esa situación, repito, periodistas empíricos se llaman a sí mismos en México, por ejemplo. Manuel Bohórquez es un periodista como la copa de un pino bien alto, de sentirse chungo, nada, soy yo el que me siento chungo por haber causado sin querer esa molestia en mi querido colega.