Manuel Castulo o la nobleza del cante

Esta noche el cantaor mairenero Manuel Castulo va a recibir un más que merecido reconocimiento en el ciclo veraniego Los Veranillos del Alamillo, una certera decisión del incansable Manuel Álvarez. Mairena del Alcor es uno de los pueblos sevillanos con más tradición de cante desde el siglo XIX, algo en lo que pudo influir la popular Feria de Mairena, la más antigua de Andalucía. Una feria de ganado atrae siempre a ganaderos, tratantes, empresarios, vendedores y chalaneros, y donde se mueve el dinero, se acercan los buscavidas del arte jondo. Hay constancia de que en las primeras décadas del citado siglo estuvieron en la Feria de Mairena cantaores como el Planeta y el Fillo, dos patriarcas gitanos de Cádiz y San Fernando, respectivamente, que pudieron sembrar la semilla del cante gitano, que siglo y medio después un cantaor de este pueblo, Antonio Mairena, llamaría cante gitano-andaluz. Pero esta localidad no es solo flamenca por Antonio Mairena, sino por cantaores locales como Marín el Viejo, Diego Manolete o Coquilla, que ya cantaban cuando Mairena era un niño. Aunque él no lo dijo nunca, estos y otros cantaores locales fueron sus primeras referencias en el cante, antes de que contactara a través de su padre, Rafael Cruz Vargas, maestro herrero de El Coronil, con cantaores gitanos como el alcalareño Joaquín el de la Paula, el jerezano Manuel Torres o el nazareno Juan Talega. Mairena del Alcor da un tipo de cantaor de buena voz campera, sin adornos superfluos y con apego al clasicismo. Como, por ejemplo, Manuel Castulo, ahora mismo el cantaor más contratado de la localidad y el mejor representante de lo que se dio en llamar hace décadas la escuela mairenera. Pero no es solo ahora mismo el mejor cantaor de Mairena, retirado ya el maestro Calixto Sánchez, sino de los mejores del cante en general. Muy pocos cantaores actuales tienen la voz y el magisterio de cante grande que tiene este artista de gran humildad y calidad humana. Castulo no es cantaor de milongas, sino de tonás, soleares, seguiriyas, romances y saetas, que son los estilos más representativos del mairenismo. No se adorna jamás, sino que se faja con el cante dando siempre los veinte reales del duro y poniendo todo el carbón en la fragua. Soy un enamorado del cante mairenero y como he vivido catorce años en la localidad pude disfrutar mucho en privado del cante de este artista, que en una reunión no hay quien pueda con él por su jondura, su sonido gitano y su escuela totalmente mairenera. Que Manuel Álvarez haya sabido ver esto demuestra su sabiduría y buen gusto. Y esto es algo que no abunda.