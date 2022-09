Manuel Tresloreslo, un patriota

Vuelvo del funeral, multitudinario, de Manuel Gómez Fernández, quien rescatara la banda de música para su pueblo y el mío (Los Palacios y Villafranca) y quien, tal vez sin saberlo plenamente, influyó para que cientos o miles de paisanos nuestros se aficionaran a la música y, de paso, a la cultura. Algunos de ellos han terminado triunfando de una manera notable. Otros, al menos, no solo encontraron una afición, sino un camino sensible para hacer más ancha esta vida en cuya longitud no mandamos nosotros. Poniendo el oído en el entierro he oído repetidas veces que este vecino y aquel repetían eso de que “yo empecé a tocar la trompeta por él”, o “yo me aficioné al clarinete gracias a él”. Etc.