Margallo y el pez globo

Ser un hombre libre te permite hacer siempre lo que te salga de las narices y llevarlo a cabo sin miedo alguno. No me voy a andar por las ramas. Si viviera en la Comunidad de Madrid votaría a Isabel Díaz Ayuso sin titubear lo más mínimo, aunque solo fuera por joder a esos que te dicen por dónde debes andar políticamente y que se meten en tu vida como si hubieran comido contigo alguna vez en el mismo plato. No he votado jamás a la derecha, pero a Ayuso sí le daría mi voto porque es valiente, tiene carácter y le sudan los ovarios de las amenazas y el chantaje del miedo de esta izquierda de mercadillo que tenemos. Anoche decía Cristina Almeida en el cara a cara con Margallo en La Sexta, que Vox había traído el deterioro de la democracia a nuestro país, con el exministro popular poniendo cara de pavo viudo ante tamaña estupidez de una exdiputada comunista que se hinchaba como un pez globo ante el señor de derechas, desde luego mucho más educado que ella como de aquí a Lima, además de mejor preparado. Almeida expelía odio por los ojos cuando hablaba de Ayuso o la veía en algún vídeo. Sí, si no ganara las elecciones por la mayoría que quiere lograr seguramente gobernaría con Vox. Vale, ¿y qué? El Partido Socialista lo hace actualmente con Unidas Podemos, o sea, con la extrema izquierda, y con el apoyo de radicales vascos y catalanes. No sé de qué se extrañan si llevan cuarenta años llamando franquista y fascista a la derecha democrática española que, recordemos, gobierna actualmente en algunas comunidades y lo ha hecho durante años a nivel nacional con presidentes como Aznar y Rajoy. Que alguien diga por qué se puede aceptar el apoyo de Bildu y no el de Vox. Que lo diga Cristina Almeida, quien solo se endereza cuando habla de la corrupción de la derecha y no de la socialista, cuya mochila ayudó a llevar su partido en Andalucía en aquel desgraciado y fallido Gobierno de coalición social-comunista. Isabel Díaz Ayuso quiere gobernar en solitario, pero lo más probable es que lo tenga que hacer con Vox o regir a base de acuerdos puntuales con la formación de Abascal porque no tendrá otro partido con el que contar. Siga echando odio por los ojos y mirando con repulsión a Margallo, pero es lo que hay. Creer en la democracia es aceptar que los otros también tienen derecho a gobernar en su país.