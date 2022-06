María del Monte y Merkamueble

Una mañana desayunaba en El Toboso, el restaurante de la Gran Plaza, donde había un cocinero rellenito y gracioso que hablaba mucho de salir un día del armario. Tanta lata dio con el asunto que un cliente de confianza, le dijo: “Pues tú tendrías que salir por lo menos de Merkamueble”. Y se me atragantó la tostada, de la ocurrencia. Un guionista he Hollywood hubiera tardado meses en imaginar una escena como aquella, tan de Sevilla. Estos días me he acordado de la anécdota viendo la que se ha liado con la llamada “salida del armario” de la artista María del Monte, que más que de un armario parece que ha salido de Merkamueble, por lo mediático del asunto. No lo digo porque María esté rellenita, que está bien guapa. Las carnes femeninas eran antaño un signo de belleza, de hermosura, sobre todo en los pueblos. Mi tía Rosario la Serena, de Arahal, me quiso casar con una paisana, y me decía: “Tiene la cara preciosa, como un boba”. Una boba era una pieza de pan, redonda, como una sandía pequeña, que me comía de niño con una tarrina de manteca colorá de la Perejila. No entiendo la que se ha formado porque la cantante haya presentado a su pareja, la compañera periodista de Canal Sur Inmaculada Casal. Qué catetos somos aún en España. Esperaba que con un gobierno social-comunista, como el que tenemos, la homosexualidad se viera ya definitivamente como algo natural, pero no es así. Es más, creo que hemos retrocedido varias décadas en pocos años y a lo mejor tiene algo que ver con que se dé tanto la matraca con el orgullo gay, y esas cosas; con querer que se ponga a la fuerza una bandera en un ayuntamiento o en cualquier otro edificio público. Jamás le he prestado atención a que una bandera gay ondee o deje de flamear en el balcón de un ayuntamiento. De niño veía ya como algo normal en Palomares que dos hombres del pueblo se amaran, o dos mujeres, quizá porque no había televisor en casa y nunca vi a lesbianas enseñando las tetas o a mariquitas mostrando el culo. Hace medio siglo no sabíamos casi de nada y, quizá por eso, no nos asustábamos de ver cómo dos tíos de pelo en pecho se miraban en los bares como queriéndose comer vivos. Jamás vi que humillaran a nadie en público por su inclinación sexual, ni a mujeres ni a hombres. Y medio siglo después, una artista muy popular presenta en público a su pareja diciendo que es el amor de su vida y se lía la marimorena. En pleno siglo XXI, que manda narices. Joder, que más que del armario, que lo hicieron, parece que han salido de Merkamueble.