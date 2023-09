Marta Fernández de Vox ante la ministra Irene Montero. ¡Viva la mala educación!

Vivimos tiempos en los que ser un zote, un indocumentado, un inculto o un maleducado, se aplaude por parte de los zotes, indocumentados, incultos o maleducados, de forma entusiasta y sin complejos. La mediocridad está de moda aunque siga siendo una vulgaridad de tomo y lomo; decir y hacer cosas inapropiadas parece cosa de valientes y de gentes decididas a solucionar las cosas por la vía rápida, es decir, haciendo lo que se les pone en las narices, sea legal o no, sea elegante o no, sea decente o no.

Irene Montero es la peor ministra de la democracia española. Lo he dicho por activa y por pasiva. Y lo mantengo. No se pueden hacer peor las cosas. Pero es la ministra de Igualdad, es miembro del Gobierno de España. Ángela Rodríguez Pam es la secretaria de Estado de Igualdad, es tan absurda en sus formas como tremenda en su ideología, nunca atina y es posible que sea una rémora excesiva para el Ministerio de Igualdad. Lo he dicho siempre y lo mantengo. Pero es un cargo público a respetar. Marta Fernández es la presidenta de las Cortes de Aragón, forma parte de Vox, y hoy ha demostrado que es una maleducada y que su talla política es muy escasa, nula diría yo.

Marta Fernández, de Vox, ha sido la única autoridad que no ha estrechado la mano a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, y que ha negado el saludo a Rodríguez Pam (la secretaria de Estado extendió la mano y no obtuvo respuesta), al recibir a la ministra y a su acompañante que iban a inaugurar el evento llamado ‘La garantía efectiva de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Europa’, organizado por el Gobierno central con motivo de la presidencia española del Consejo de Europa. Un gesto descortés, fuera de lugar, ofensivo y muy poco apropiado. Eso les dijo a las dos ‘bienvenidas a esta casa? con las manitas detrás de la espalda (Montero se lo olió y no dejó que le humillaran; Rodríguez Pam fue más inocente).

¿Qué quiere alguien demostrar siendo maleducado? ¿Eso es lo que piden sus votantes? ¿Esto es la nueva política; esto es ser valiente en política? Debería saber la presidenta de las Cortes de Aragón que desempeñar un cargo público es mucho más que hacer gestos para la galería.

Marta Fernández dijo de Irene Montero , en un mitin de 2022, ‘solo sabe arrodillarse para medrar’; dice que la violencia de género no existe (lo dijo en redes sociales aunque ha borrado los mensajes); estuvo en contra del uso de las mascarillas y dudo de su utilidad para combatir la Covid-19. Esta es la representante de Vox que ostenta el segundo cargo en importancia de Aragón.

Que Irene Montero sea un desastre como ministra no justifica, en absoluto, actitudes de tasca y gestos nauseabundos en política. Si esto es el cambio que algunos quieren, casi mejor que no, casi que quede inédito.