Marta Flich presentará ‘Barrio Sésamo’; no, perdón, GH VIP

Marta Flich será la presentadora de la próxima edición de GH VIP. El programa podrá verse el próximo otoño. Muy bien.

Lo primero que ha dicho esta señora (conocida por su participación como presentadora de ‘Todo es mentira’, un programa que no parece el mejor ejemplo de objetividad o rigor informativo; y reconocida por haber sido novia de un miembro de la familia Franco), ha sido que GH VIP es un programa familiar. ¿Un programa familiar? Como lo oyen. Debe ser que esta mujer no lo ha seguido en sus ediciones anteriores. Si lo hubiera hecho recordaría la cantidad de romances escabrosos que se han vivido, la cantidad de broncas monumentales, los follones montados por famosos como Alba Carrillo que la liaba cada cierto tiempo diciendo unas barbaridades descomunales. ¿Recuerdan ustedes las broncas de Mila Ximénez y Hugo Castejón? A mí me parecían superlativas y peligrosas.

GH VIP tiene de familiar lo que yo de español. Ya saben que soy indio de la India, así que GH VIP tiene de familiar cero patatero.

Habrá que estar muy atentos a la evolución de esta presentadora en el formato GH. Sustituir a Jorge Javier Vázquez no será sencillo y tendrá problemas de adaptación y, sobre todo, de aceptación. De momento, ha comenzado diciendo tonterías. Ya veremos, ya veremos.