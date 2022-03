Marta Riesco intenta cantar y solo logra aturdir, pero aparece en las portadas

Marta Riesco es la periodista con la que anda Antonio David Flores. Dicho así, cualquiera puede pensar que la cosa empieza regular en este curriculum. Dice que no quiere ser personaje y que su deseo es ser conocida por su trabajo como periodista. Seguimos mal porque esta señora, a estas alturas, debería ser conocida ya por sus dotes profesionales antes de comenzar su relación; ahora se le conoce por ser la pareja del que fue miembro de la Guardia Civil y cobraba multas sin tener que hacerlo y esas cosas. Una pena que, sea como sea y haga lo que haga, nunca se le valorará nada que tenga que ver con el periodismo. Ese mundo de la casquería del corazón es así, no existe compasión alguna con nadie. Pero como todo puede ir a peor, Marta Riesco ha comenzado su carrera musical (si es quelo que intenta puede llamarse así) y eso ya no tiene que ver con los novios, ni con el cotilleo, ni con nada que no sea el talento personal del que sube a un escenario.

Marta Riesco es una cantante pésima. Su registro es cortísimo, la técnica vocal nula (y si digo nula me refiero a cero patatero), el timbre de su voz es desagradable a más no poder, su presencia en el escenario es patética y su futuro es entre catastrófico y patético. La señora Riesco está obligada a intentar aparecer en las revistas de la forma que pueda (las fotos de que se han publicado hoy junto a su novio, el Guardia Civil cobrador, son un robado pactado de manual y es seguro que un dinero han pagado por ellas; lo habrán cobrado uno o los dos, pero eso es harina de otro costal, el caso es que alguien ha cobrado), la señora Riesco está abocada a estar enredada en el mundo del corazón más sanguinolento y más podrido, la señora Riesco debe dejar de aspirar a un Premio Pulitzer porque no le van a dar ni el de la comunidad de propietarios del próximo verano. La gracia es que, ya en 2006, al presentarse como candidata por Segovia a Miss España lo hizo diciendo que era estudiante de derecho y cantante. Insistente es la mujer.

Otra persona que se ve secuestrada por un mundo nauseabundo y que todavía no sabe que profesionalmente está en serias dificultades. Otra persona que ha confundido ser pareja de un sujeto indeseable y famoso con poder cantar en público sin hacer el ridículo. Otra persona que hará caja aunque sea a costa de su dignidad como mujer y como profesional. Ha dejado de madrugar aunque el precio que va a pagar será muy alto.

La televisión que se hace en algunas cadenas es una trituradora de vidas. Y no parece que haya límites. Una pena.