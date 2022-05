Marta Rovira y el Rey emérito pueden volver si quieren

Dice Gabriel Rufián, en uno de sus tuits, lo siguiente: ‘Juan Carlos de Borbón puede volver a España para ver una regata tras 40 años de mordidas y corruptelas pero Marta Rovira no puede volver a Catalunya para ver a su familia tras un referéndum porque todos somos iguales frente a la Ley y porque España es una democracia plena’.

Lo primero que me viene a la cabeza es esta forma de hacer política por parte de Rufián y de casi todos los políticos actualeqs. Utilizar las redes sociales para difundir un mensaje no es malo. Hacer política, hacer lo que debería estar haciéndose en el Congreso de los Diputados o en el Senado, en redes sociales, es una catástrofe. Eso sí, tenemos una ventaja que consiste en que la talla intelectual de los políticos queda clara en esos ámbitos. Leemos idioteces de todo tipo y comprobamos, con indignación y pena, que la clase política es cateta y está muy mal preparada en todos los aspectos. Y, también, comprobamos cómo maltratan el idioma. Un primer mensaje para el Rufián: Usted puntúa sus textos mal. Muy mal. ¿Ve cómo es necesario estudiar castellano en las escuelas? Ahora, usted ni escribe ni habla bien el castellano. Ni el catalán.

Segundo mensaje para el Rufián: La señora Rovira puede regresar a España ahora mismo. No hay problema alguno. Lo que pasa es que no quiere porque le esperan en alguna cárcel catalana para mostrarle su celdita. La señora Rovira está imputada por sedición y se fugó para no declarar ante el Tribunal Supremo. Es una delincuente y no quiere regresar. Ni tiene valor, ni ganas. Pero no se preocupe usted, señor Rufián, eso le pasa a todos los delincuentes, no crea que su buena amiga es un bicho raro. Solo es una delincuente. Por cierto, eso que usted llama referéndum fue un disparate sin garantía alguna y un esperpento que pasará a la Historia de España como el mayor de los ridículos.

Todos somos iguales ante la Ley, señor Rufián. Eso sí, los delincuentes se diferencian de los que no lo son, entre otras cosas, porque los delincuentes son buscados por la policía y suelen ingresar en prisión; y los que no lo son, los que no tienen causas pendientes con las Justicia, pueden ir por la calle tranquilamente. Por ejemplo, usted no tiene problema alguno y piensa de la misma forma que Marta Rovira sobre la independencia de Cataluña. Lo que pasa es que ella metió la pata y usted escribió tuits presionando para que, efectivamente, un grupo de delincuentes cometiesen un delito. Usted se fue de rositas y otros cavaron su propia tumba. ¿Se acuerda de las treinta monedas del plata? Era algo así ¿no?

Otro mensaje para el señor Rufián: No sé cómo no se va usted al juzgado de guardia a denunciar al Rey emérito. Corruptelas y mordidas. Si lo tiene tan claro, en lugar de tanto tuit, vaya al juzgado y denuncie. Si no lo puede demostrar, mejor mantenga un silencio largo y profundo. Se hará usted un favor.

España es una democracia plena, señor Rufián. Si no fuera así, usted estaría entre rejas. Pero no, en España no se mete en la cárcel al que piensa distinto. Ni al sospechoso de cometer un delito. En España van a la cárcel los condenados; en España son buscados los malos. La señora Rovira está en ese grupo y el Rey emérito no. Le gustará a usted más o menos, pero es lo que hay. E, insisto, si puede usted demostrar lo contrario, hágalo. Pero deje de publicar tuit mal puntuados y haga su trabajo en el Congreso de los Diputados. Porque sigue usted siendo diputado ¿verdad? Es que como dijo que se iba a ir a casa hace no sé cuánto tiempo...