Más derechos, más derechas, ¿más deberes?

Le ha cogido gusto Juan Espadas a lo de, ¿qué es lo que queremos, más derechos o más derechas? Como se trata de conquistar clientes no habla de deberes ni obligaciones, no dice que más derechos es igual a más responsabilidades, que va, de eso nada, al revés, su partido es especialista en quitar deberes y conceder derechos para la vagancia, no hay más que ver los planes de estudios de la ESO y el bachiller y ahora permitiendo que se pueda acceder a tercer ciclo en la universidad sin terminar la carrera. El final de una carrera es el Trabajo Fin de Grado (TFG) que es una asignatura más. Pues no hace falta aprobarla para pasar a estudiar un máster oficial que es ya la fase de estudios superiores que conduce a la elaboración de un Trabajo Fin de Máster (TFM) y luego a una tesis doctoral.

¿Llegará el caso en que alguien esté elaborando el TFM sin haber aprobado el TFG? En mi Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla el TFG deja mucho que desear en lo académico. Espero que el nuevo equipo decanal arregle ese desaguisado. En teoría el TFG lo deben examinar y puntuar tres profesores, uno de ellos el tutor; en la práctica lo hace sólo el tutor que cuenta con el cien por cien de la nota. Los otros dos, como no pintan nada, se limitan a firmar el acta de la calificación, con frecuencia ni ven de qué va el TFG. En un principio la nota se la repartían entre el tutor (60%) y los otros dos docentes (40%) que ya es bastante extraño. Después se cambió por esta fórmula de tutor 100%, los demás 0%. Extraño en esta sociedad de la “igualdad” pero toda regla tiene su excepción.

Por fortuna, en otras facultades de la US no es igual, sino que la puntuación y la comisión evaluadora tienen mucha más relevancia. Puede que alguien haya pensado que el TFG es una María como antes la Formación del Espíritu Nacional (FEN) que la aprobabas poniendo al final del examen “Viva Franco”, “Viva España”, “Viva la Falange”, y por eso se hable de que no haga falta aprobarlo para entrar en un máster. Sin embargo, se trata, como su nombre indica, de que el alumno demuestre que ha entendido de qué va su título de grado con un trabajo práctico o teórico-práctico que lo acerque a las metodologías científicas.

¿Qué importa todo eso? Se trata de dar derechos a cualquier precio sin exigir la responsabilidad que conllevan. ¿Quiere usted más derechos? Vote a la izquierda. ¿Quiere más subsidios y poder rechazar trabajos que le salgan? Vote al PSOE o a la izquierda. ¿Quiere usted la igualdad, que el cabo y el capitán general sean iguales? Vote a la izquierda. ¿Quiere usted discriminación positiva que es como la democracia orgánica o la democracia popular, es decir, discriminación y por tanto anticonstitucionalidad? Vote a Espadas y a las izquierdas.

¿Quién comenzó a conceder derechos a los trabajadores? ¿La izquierda? No, la derecha durante las revoluciones industriales, es verdad que en parte por la presión trabajadora pero fue la derecha. En cuanto se dio cuenta de que le era más rentable para dominar. Bismarck fue uno de los pioneros en conceder derechos y no creo que Bismarck fuera de derechas. A finales del siglo XIX, el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, concibió el sistema de seguridad social para los trabajadores industriales. Integrar a las masas dentro del cuerpo del Estado alemán unificado -recién formado- era el objetivo, y un sistema de seguro social comprensivo proveyó los medios para obtener esa meta. En Estados Unidos, fue la derecha la que empezó a subirles el sueldo a los trabajadores por ejemplo del sector del automóvil para que pudieran comprar a plazos los coches que fabricaban y no se los tuvieran que comer con patatas por estocaje o que fueran sólo los más ricos los que ostentaran vehículos. Había nacido la sociedad del ocio. Pues ahora llega Espadas montado en su tranvía sevillano a descubrir la rueda y a identificar derecha con falta de derechos cuando es el liberalismo y la Ilustración quienes encabezaron el asunto antes que el socialismo. Pero da el pego, ¿a que sí? Deberes, ninguno, y eso que la democracia exige muchos. Deberes no, que cansan y estresan y hasta crean traumas. Para ser político sólo hay que tener las espaldas anchas y la cara a prueba de bombas. Que tiene su mérito. Eso da derecho a predicar derechos.