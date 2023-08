Más empresa, más mercado que fútbol

Las cosas cambian, es ley de vida. Los cambios asombran e incluso duelen cuanto más cerca estén de nuestro pasado al que solemos ensalzar para hacerle frente a los que consideramos defectos del presente que en realidad es angustia ante la cercanía veloz de la muerte, sin que eso quiera decir que todo lo pasado sea peor. Hace años que la liga española de fútbol masculino es un fraude. Sabemos que, pase lo que pase, serán el Madrid o el Barcelona los campeones, salvo que el Atlético de Madrid nos ofrezca la sorpresa. Recuerdo que en los años 80 del pasado siglo la liga la ganaron los equipos vascos -Bilbao y Real Sociedad- y el Valencia.

Eso se acabó, espero que sea de momento. Desde que el llamado deporte rey se mundializó, se convirtió en un zoco de compra-venta donde ya ni se puede decir lo que decía mi padre: todos los equipos españoles son la cantera del Madrid y del Barcelona porque jugador que les gustaba, jugador que fichaban y si el club se negaba el pretendido podía hasta declararse en rebeldía y no había más remedio o que dejarlo en la caseta -y entonces el club se tiraba piedras contra su tejado- o venderlo. Recuerden los béticos aquel episodio histórico de la rebeldía de Quino contra el Betis porque el Valencia lo quería fichar. Ese hecho marcó un hito y buena parte de la prensa se puso de parte del futbolista.

En estos tiempos, ni el más mimado de los futbolistas del más grande de las empresas futbolísticas está a salvo de que llegue un ofertón y se largue. El hombre echa sus lagrimitas -sinceras o no- y adiós, ancha es Castilla, con unos cientos de patadas al balón en un año o dos se ha arreglado la vida. Me alegro por ellos. Es el mercado mundializado, se han roto las fronteras y los públicos se saben los nombres de todos los clubs y los de sus futbolistas. Yo no tengo ni pajolera idea de quiénes son los futbolistas de por ahí que fichan el Betis y el Sevilla y eso que soy seguidor de ambos -sobre todo del Betis-, si los sigo es por motivos emocionales y de entretenimiento, el resto del fútbol me importa un pito salvo ocasiones muy especiales.

Antes escribí la palabra club. El Sevilla era el Sevilla Club de Fútbol y el Betis también Club de Fútbol, no Fútbol Club, eso es inglés. Llegaron después las sociedades anónimas deportivas y más tarde los fondos de inversión y los magnates de aquí y de allá. Como dije, todo cambia, pero aquella cercanía psicológica y geográfica que me permitía estar identificado con los jugadores de los equipos sevillanos y de los de otros equipos se terminó. Entre eso y que con la edad uno va cansándose de casi todo, empezando por una liga adulterada por el dinero y por la descarada parcialidad de los árbitros, la ilusión se va distanciando de aquellos días en los que incluso se celebraba en verano el Trofeo Ciudad de Sevilla y yo iba a un campo del Betis o del Sevilla llenos hasta la bandera de gente que venía de los veraneos a ver a los dos rivales enfrentándose en un ambiente donde no recuerdo violencias notables o salvajes como las actuales, al revés, a mí, en el Gol Norte del Villamarín, me daba vino de su bota el que tenía a mi lado al que no conocía de nada. En ese sentido, el pasado era mejor.

El Betis ha seguido la senda del Sevilla, parece la única forma de no morir. Se vende al que sea vendible y se compra a otro semejante, la meta es quedar el cuarto, como mucho. Si hay suerte y ojo con los fichajes se podrá tirar para delante y lograr copas europeas como le ha sucedido al Sevilla y al Villarreal. Al Betis le queda aún mucho camino por recorrer si se mira en su eterno rival.

Ahora bien, cuando lee uno las alineaciones, a veces, de once futbolistas sólo uno o dos son de la cantera y españoles tres o cuatro, por mucho que se cuide la cantera. El Betis o el Sevilla son sólo nombres, símbolos, si quieren ser algo en lo deportivo han de estar pendientes de todos los equipos del planeta por si les arrebatan sus mejores peloteros. No sé si el fútbol de ahora es mejor o peor que el de antes, sólo sé que se corre mucho más y que no imagino qué haría Rogelio en estos tiempos a la vista de que el de Coria decía que el que debía correr era el balón y no él y que correr era de cobardes.

De unos tiempos pretéritos en los que cambiábamos estampitas de futbolistas en el colegio, hemos pasado a aparatos informáticos, apuestas por doquier, violentos machitos de tatuajes y musculines que en una guerra contra los flacos talibanes no durarían ni cinco minutos, y unos futbolistas con dotes de actores muy notables. Y encima ya sabemos el final de la película: el Madrid o el Barça. Qué le vamos a hacer, con algo habrá que entretenerse, se lean o no buenos libros.