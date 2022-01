Más medidas para controlarnos

El otro día fui a Correos a enviar una pesada carta cuyo franqueo me costó seis euros. El funcionario me dijo que ya no daban resguardo de la operación en papel, que me llegaría por Internet. Un minúsculo papelito con una operación de seis euros me llegaría a mi email que por supuesto tuve que facilitar si quería resguardo. Y me llegó, con efectiva rapidez, me llegó. Ya está mi email en otro lugar más, no es que me importe mucho, pero me fastidia sobremanera esta forma chusca de captar datos para luego enviarme propaganda, ése es el fin principal que naturalmente disfrazan con un lenguaje atractivo y legal. Lean lo que dice el email, es algo que les sonará familiar:

“Los datos de carácter personal que nos facilite quedarán incorporados en nuestros registros internos de actividades de tratamiento, con la finalidad de poder llevar a cabo una adecuada gestión de las comunicaciones (envíos, respuestas y reenvíos), así como para mantenerle informado de sus novedades comerciales y distintas ofertas promocionales siempre que haya otorgado previamente su consentimiento expreso para dicha finalidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Así mismo, los datos no serán cedidos a terceros salvo en aquellos casos en que exista una obligación legal”.

Salí preocupado de aquella oficina de Correos, no por mí que voy de recogida biológica sino por los que se quedan, mis hijas, mi nieta, todos los jóvenes y niños en general que a su vez se supone que, aunque se procree poco, alguna descendencia tendrán. Sentí la frialdad y el vacío intelectual cognitivo en el que van a vivir los ciudadanos en una dictadura totalitaria vestida de democracia, donde nadie tendrá lugar alguno en el que retirarse sin tener la seguridad de que se pertenece a sí mismo por completo.

Las numerosísimas huellas digitales que vamos esparciendo por la Red no hay quien las borre aunque sea posible. Son tantas que parece misión imposible; “así como para mantenerle informado de sus novedades comerciales y distintas ofertas promocionales”. He aquí la principal finalidad que se oculta con eso otro tan correcto de “los datos de carácter personal que nos facilite quedarán incorporados en nuestros registros internos de actividades de tratamiento, con la finalidad de poder llevar a cabo una adecuada gestión de las comunicaciones (envíos, respuestas y reenvíos)”. La cuestión se remata de esta manera, nos mandan propaganda, “siempre que haya otorgado previamente su consentimiento expreso para dicha finalidad”. ¿Alguien se cree esto de verdad? Si se vulnera que no hemos dado consentimiento y te metes en una dinámica de pleitos ahí vas a estar una buena temporada y al final te rinden por cansancio.

“Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales”. ¿Esto qué es? Necesitamos una vida para estar atentos y no permitir que nuestros datos se mantengan más de la cuenta en poder de otros y aun así no lo conseguiremos. Todo es una falacia, una demagogia mercantil que nos invade no sólo en este caso sino en muchos más. De la dictadura fascista a la del Big Data y Smart Data, El Gran Hermano, todo lo que le criticaban al comunismo pero en capitalismo con vestido repleto de lapislázuli.

Por último, dice el email que recibí: “Así mismo, los datos no serán cedidos a terceros salvo en aquellos casos en que exista una obligación legal”. ¿Hay que creerse esto también? Para saberlo seguro tendría que haber una policía secreta digital encima de lo que hacen todas las empresas con nuestros datos y no sólo ellas sino las empresas que permiten a las otras empresas utilizar los softwares que han inventado. No, hay que relajarse y cambiar el chip, les propongo por el momento algo: todos los correos que les lleguen con información de este personal y de otros lugares negociantes, bórrenlos, ni los abran, a la basura. Los disfrazan de servicios públicos pero si usted quiere algo búsquelo, que no lo busquen a usted. O bien deje de centrar su vida en estos comecocos mercantiles.

Que el mundo digital es y va a ser mejor que el analógico, sin duda. Que es una dictadura totalitaria pero sonriente, tampoco ofrece dudas.